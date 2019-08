Maguire ficha por el Manchester United y se convierte en el defensa más caro de la historia

Harry Maguire es ya el defensa más caro de la historia del fútbol. El ha pagado por el al Leicester, 80 millones de libras, alrededor de 87 millones de euros, rompiendo la banca y superando así el traspaso de Virgil van Dijk por su histórico rival, el . La idea de Solskjaer debe ser conseguir algo parecido a lo que lograron sus rivales, pues el central holandés se ha estabilizado hasta convertir el equipo en uno mucho más competitivo, lograr la Champions y pelear por la Premier. También ha superado la cifra que se pagó recientemente por Matthijs de Ligt.

Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC