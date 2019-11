Madrid y Barça ya saben el precio de Haland: está tasado en 100 millones

El jugador no tiene cláusula, pero su club está pidiendo esa cantidad para dejarle salir

Erling Haland podría ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. Mucho se ha escrito del interés del REal Madrid y el FC en el jugador, pero ahora mismo todo parece infdicar que lejos de acercarse a alguno de esos clubes, el delantero se aleja cada vez más. El temporadón del delantero noruego y sus 26 goles a estas alturas de curso han disparado su cotización, al punto que el Red Bull Salzburg le ha puesto precio de crack. No tiene cláusula de rescisión, pero están pidiendo por él una morteada: 100 millones de euros.

Esa es la cantidad que el club austriaco está empezando a deslizar a los intermediarios y grandes clubes europeos que están sondeando el fichaje de Haland. Según informa el periodista Carlos Forjanes en el diario AS, el es el club que más fuerte está moviéndose para convencer a Haland. No es la primera vez que el United sondea al noruego, pero es que ahora su situación es bastante delicada en la Premier y eso podría animarles a mover el mercado. Ole Gunnar Soljskaer, técnico de los "diablos rojos", desearía el fichaje de su compatriota Haland, para reforzar el ataque y que pudiera potenciar la línea que forman James, Rashford y Martial.

No obstante, tanto Haland como su padre, al margen de su agente Mino Raiola, tiene muy claro que no desean abandonar Salzburgo para fichar por clubes que no le den minutos. Entre otras cosas, precisamente por eso aún no han abierto la puerta de o FC Barcelona. Equipos que cuentan con delanteras realmente potentes y donde la competencia para Haland sería feroz. Parece complicado que Haland se anime a ir a Madrid viendo lo que está sucediendo con Jovic, que no tiene minutos por la presencia de Benzema, sabiendo que además debería pelear un puesto con jugadores de la talla de Hazard, Bale o Rodrygo. E incluso parece más remoto que pueda querer recalar en Barcelona, teniendo siempre por delante a Messi, Suárez, Griezmann o Dembélé.

El caso es que, como apunta el diario AS, el jugador tiene contrato hasta 2023 y no tiene cláusula de rescisión. pero su gran temporada ha conseguido que su club esté descolgándose con una cantidad prohibitiva por el delantero. Piden 100 millones de euros para dejarle ir. Entre otras cosas, porque el club austriaco se ve con opciones de ganar la si sigue contando con Haland hasta final de temporada. El mensaje es claro: si quieren quitarles a Haland, ya saben el precio. Son 100 "kilos".