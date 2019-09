Madrid-Osasuna: 'Monsieur gol' contra el rey del empate

El Real Madrid recibe a Osasuna en uno de los partidos más destacados de la sexta jornada y que enfrenta a dos reyes: Benzema y el rey de la X.

El Bernabéu se recibe para el encuentro liguero que medirá al Real Madrid ante Osasuna donde los blancos buscan el liderato en solitario (dependerán de lo que haga el Athletic ante el un par de horas antes).

Un partido que mide a un Benzema que se ha destapado como goleador tras anotar cinco goles en las cinco primeras jornadas lo que le convierten en Pichichi de la clasificación junto a Gerard Moreno ( ).

El francés llega enchufado tras anotar el gol de la victoria ante el y tras firmar un doblete ante el en el último encuentro disputado en el Bernabéu y quiere seguir demostrando que es un ‘10’ con gran olfato goleador.

Bernabéu, territorio Benzema

Además, Chamartín está de buenas ya que Benzema ha marcado nueve de los últimos trece goles en Liga precisamente en el estadio madridista donde su nombre es sinónimo de gol.

Por si fuera poco el ha ganado sus últimos nueve partidos ante en el campeonato liguera con una media elevada de 3.4 goles por partido.

El rey del empate

Pero enfrente no estará un Osasuna cualquiera. Los navarros no han perdido en lo que va de Liga, algo que no sucedía desde hace casi 40 años en la época dorada del club.

De hecho, es llamado rey del empate, ya que cuatro de sus cinco encuentros han acabado en tablas y solo ha recibido tres goles (solo Athletic y Sevilla le superan en esa faceta).