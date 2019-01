Machín lanza un guiño a Morata y confía en que Sarabia y Banega no se vayan

El técnico reconoce la necesidad del Sevilla de reforzarse en enero y espera que no se marchen algunas de sus estrellas.

Pablo Machín ha analizado las necesidades de fichajes del Sevilla de cara al mercado de invierno y ha elogiado públicamente a Álvaro Morata, el último delantero que ha sido relacionado con el club.

"En cuanto a los nombres, seguro que saldrán un montón y todos serán muy buenos. Si suenan para el Sevilla será porque tienen calidad para estar aquí. Lo que tengo que hacer es sacar rendimiento a los que tengo hoy. Cuando me den las opciones, si me dan opción a elegir, podré dar mi opinión. Cuando los tengamos aquí, ya los valoraremos", comentó.

El interés en Morata: "Sus números dicen que es un futbolista importante a nivel mundial. Cuando estuvo en el Madrid y en la Juve ha demostrado que es un gran goleador. Yo lo he padecido en el filial del Real Madrid... No os voy a contar nada que no sepáis".

La continuidad de Sarabia y Banega: "Lo que tengo claro es que hoy Sarabia y Banega están aquí. Ninguno de los dos me da muestras de que no estén contentos en el Sevilla. Creo que van a querer seguir en la misma línea. Luego ya se decidirá. Ellos tienen una oferta de renovación".

La salida de Muriel: "Nos ha pedido la salida. No hay ningún futbolista que me haya dicho abiertamente que le gustaría buscar otras posibilidades. El mercado se va a hacer muy largo. Creo que no habrá salidas, pero no depende solo de mí".

No sabe nada de un acuerdo con Munir: "Buena noticia. No sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada".

El duelo ante el Atlético: "Tenemos todo nuestro empeño puesto en el partido del domingo. Sabemos que va a ser súper complicado. Nos enfrentamos al equipo más competitivo en Europa. Es un equipo al que le cuesta muchísimo perder. Los entrenadores estamos para ganar. Si a la vez que ganas la gente puede estar contenta... Si puedes hacer un juego más vistoso o más elaborado, como parece que está de moda ahora, mejor. Lo fundamental es ganar".