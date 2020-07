Chelito Delgado: "Lyon se ha de querer matar por no haber fichado a Tecatito"

El exdelantero argentino aseguró que el poderoso equipo francés le preguntó por el mexicano hace algunos años.

Desde inicios de su carrera, Tecatito Corona mostró que tiene condiciones sobresalientes respecto al resto de futbolistas mexicanos. Su primera gran aparición fue en el 2012 , donde enamoró a distintos clubes con su habilidad y descaro en el terreno de juego.

Chelito Delgado compartió equipo con Jesús Manuel cuando ambos pasaron por , luego de un fructífero paso por el . En entrevista para RG La Deportiva , el delantero argentino contó que el gigante francés le preguntó por su compañero, estando seguramente muy arrepentidos por no haberlo fichado.

"Después del Mundial de Clubes hasta el Lyon me preguntó por él. Qué consejo le voy a dar si ya era un jugadorazo por aquel momento, un jugador alegre, divertido y me pone feliz que le esté yendo bien por allá”.

“El director deportivo me preguntó cómo lo veía a Tecatito, me pidieron referencias y dí las mejores, pero no se lo llevaron y se fue a . Me habían consultado por él y se han de querer matar por no darme bola", dijo entre risas Chelito.

Finalmente, el destino de Corona fue el Twente de para luego emigrar al Porto , club con el que está firmando la mejor temporada de su carrera, marcándose hasta el momento 18 asistencias en sus registros de la temporada.