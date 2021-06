El punta de Bélgica habló en la previa del duelo ante Portugal y elogió al punta de la Juventus.

Romelu Lukaku, delantero de Bélgica y del Inter, compareció antes del encuentro que medirá a Bélgica y Portugal en los octavos de final de la Eurocopa. En rueda de prensa, el punta habló sobre Cristiano Ronaldo y dejó unas llamativas declaraciones sobre el punta luso.

Lukaku, sincero sobre Cristiano

"Me gustaría tener el regate y la forma de tirar de Cristiano, pero creo que él podría querer mi potencia y mi puntería", expresó el delantero belga.

Elogia la capacidad del portugués, 'Pichichi' de la Eurocopa

"'Chapeau', especialmente por la edad con la que lo ha logrado", comentó.

Análisis de la selección de Portugal

"Son técnicamente muy buenos. Están muy orgullosos de su país y tienen ganas de ganar".

Lukaku, ¿Balón de Oro?

"Ese es realmente el gran objetivo y mi sueño de la infancia. Es lo que todos soñamos y, por tanto, ahora tenemos que dejar todo a un lado para ir a por ello. El año que viene es el Mundial: también tenemos algo que mostrar allí".

Comparado con Michael Jordan

"Cuando vi 'The Last Dance' y a Michael Jordan obtener su motivación de las críticas, pensé: 'uf, no estoy solo".

La evolución que ha mostrado

"En el pasado, la gente decía que estaba en buena forma, ahora he demostrado en los últimos dos años que también soy un jugador de clase mundial. Es donde quería llegar y creo que lo he conseguido. En los últimos años he progresado mucho".

Lukaku, más suelto

"Quería empezar a ganar. Ser campeón con el Inter de Milán me ha motivado para conseguirlo más veces. Vencer la Eurocopa con Bélgica lo haría todo aún mejor. Estos son los partidos que importan y estamos en el momento correcto. En el Mundial 2018 no éramos lo suficientemente maduros. Éramos demasiado románticos. Ahora tenemos varias formas de ganar un partido".

Los consejos de Henry

"Thierry a veces ve cosas durante el partido y me las dice de inmediato. Ésta es una información a la que puedo responder durante el partido en sí"

Cuestionado sobre una posible tanda de penaltis

"Al comienzo de mi carrera era descuidado al lanzar penaltis. Aprendí que sobre todo se trata de concentrarse. Solo tienes que estar concentrado y golpear bien la pelota".

Sincero sobre la burbuja

"Al comienzo del confinamiento no pude regresar a casa durante dos meses. Ahora es un poco menos de tiempo el que estaré sin ver a mi hijo, así que no es tan malo".

El gol anulado ante Finlandia

"Sabía que volvería a marcar".