Luka Modric, sin noticias del Real Madrid

El balcánico acaba contrato en junio y espera una llamada que no llega

Por activa, por pasiva y por perifrástica. Cada vez que le han preguntado por este asunto, Luka Modric ha dejado claro que quiere seguir en el Real Madrid. Ha dado todo por el club, dentro y fuera del terreno de juego, y ahora espera correspondencia para resolver su futuro. Modric, que nunca se ha quejado pese a que ha habido momentos en los que ha pasado a tener un rol secundario, lleva tiempo esperando una llamada del club que todavía, según ha podido saber GOAL, no se ha producido.

Aunque la sintonía y predisposición entre las partes es buena, Modric empieza a sentirse incómodo con su situación en el Real Madrid. Las hojas del calendario apremian, el tiempo pasa y su nuevo contrato no termina de definirse. Tal y como ha podido saber GOAL, el club no se ha puesto en contacto con Modric desde hace meses y el jugador no entiende la situación, puesto que estos últimos años, en los que también acababa contrato en verano, el conjunto de Chamartín gestionó la situación de forma diferente.

En algunos foros cercanos al club existe la sensación de que el hecho de que Modric no haya decidido retirarse de la selección de Croacia podría estar jugando en contra de la continuidad de Luka en el Real Madrid, que todavía no le ha ofrecido un año más de contrato.

Según ha podido saber GOAL, en el club saben que pronto tendrán que “mover ficha” para solucionar el futuro de varios futbolistas clave del equipo. Más allá de casos como el de Marco Asensio o Nacho Fernández, jugadores nacionales, en el club blanco saben que la situación de Luka Modric, a sus 37 años, es estratégica. Se trata de una leyenda del club, de un titular indiscutible y de un Balón de Oro. De alguien que le ha dado todo al Madrid. Sin embargo, el club está estudiando bien los tiempos y qué tipo de oferta podría ofrecer al croata. Por ahora, la negociación sigue en compás de espera.

Fuentes cercanas a Modric esperan que el Real Madrid acabe por tomar la iniciativa en los próximos días, porque apenas quedan tres meses para el final de curso. El croata está intranquilo con la situación, desea que el club acabe por ofrecerle una renovación y quiere que esto se solucione cuanto antes. Modric, en público y en privado, insiste en que quiere jugar la temporada 2023-2024 con el Real Madrid y está focalizado en rendir al máximo de aquí a final de temporada para ayudar al equipo a conquistar los dos títulos a los que aún opta: la Copa del Rey y la Champions League.