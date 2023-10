¿Luis Suárez viene? El técnico del Inter Miami, Tata Martino, confirma que el delantero Josef Martínez dejará el club

Gerardo Martino confirmó que Josef Martínez no está en los planes del Inter Miami en medio de los rumores de la llegada de Luis Suárez.

Martínez no viajó con el Inter Miami para el partido final de la MLS del sábado contra Charlotte FC, donde las Garzas perdieron 1-0. Martínez anotó 10 goles en 32 apariciones para el club en todas las competiciones esta temporada y, después del partido, Martino confirmó que no estará la siguiente campaña.

"Josef no viajó porque difícilmente continuará en nuestro club la próxima temporada", dijo Martino. "Hablamos y la decisión más inteligente fue que no viajara para este último partido y no tomar un riesgo totalmente innecesario".

La posible salida de Martínez se produce en medio de informes que vinculan al club a Luis Suárez, quien tuvo sus mejores días junto a Lionel Messi en el Barcelona. A Messi ya se le han unido jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba en Miami y el actual club de Suárez, Gremio, ya acordó dejarlo partir en diciembre, allanando el camino para una mudanza a la MLS.

Getty Images

Daily Times

Después de haber sido eliminado de la contienda por los playoffs, el Inter Miami se dirigirá a China para una breve gira antes de comenzar la temporada baja.