Luis Suárez prefiere la Copa América a la Copa del Rey

El uruguayo se opera la rodilla después de la eliminación en Anfield para llegar a la cita de selecciones pero perderá la ocasión de hacer doblete.

EDITORIAL

No hace demasiado Luis Suárez aseguró que "entendería que el me buscara sustituto". Lo que no se entiende tanto es que se haya borrado con la facilidad con la que lo ha hecho de la final de la dado el Barcelona no tiene otro reemplazo para su delantero centro titular que Kevin-Prince Boateng. La decisión del uruguayo pone de manifiesto el escaso interés que genera esta competición por parte de los que deben disputarla.

Quien sabe si por contraste ante la debacle europea del pasado martes, la Copa del Rey puede parecer un premio de consolación escaso pero que, de todas formas, puede servir para convertir la Liga en un doblete y eso, a pesar de la decepción de Anfield, no es cualquier cosa. Pero la posibilidad de lograr el noveno doblete de la historia del club catalán, lo cual da buena cuenta de lo complicado que es lograrlo por mayúscula que sea la decepción tras la eliminación en la , es algo que no ha generado dudas en el delantero.

Es por ello que la decisión de Luis Suárez de pasar por el quirófano para recuperarse de las molestias en su rodilla derecha es, por lo menos, discutible. "En un mes estaré listo" aseguró en El País de Montevideo, donde también aclaró que "no es la misma lesión de 2017, aquella fue un cartílago y ésta es el menisco”. A falta de tres partidos para acabar la temporada con el Barcelona el uruguayo ha decidido abdicar de las responsabilidades para con el club que le paga y centrarse en su selección.