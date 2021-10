Luis Suárez: "No me merecía la forma en la que salí del Barcelona"

El uruguayo habló de su salida del Barcelona y de su presente en el Atlético, en una entrevista en ESPN

Marcó a su ex equipo y después pidió perdón por ello. Luis Suárez hizo buena la ley no escrita del ex, anotó un tanto para hundir al Barcelona y para darle tres puntos de oro a su equipo, el Atlético de Madrid. En el club culé decidieron echarle y en el colchonero apostaron por él. Luis Suárez vivió un partido muy especial ante el Barcelona y precisamente por eso, en una entrevista a la ESPN, comenta sus sensaciones sobre cómo salió de Barcelona y cómo se encuentra ahora en Madrid.

"En el Atleti confían en mí y eso me hace sentirme importante"

Suárez deja claro desde el principio que se siente muy bien en el Atlético. Apostaron por él y siente que tiene toda la confianza de Simeone, del vestuario y de los aficionados colchoneros: “Tener la confianza de los compañeros, del personal, de los fans... ellos confían en mi potencial y en lo que puedo aportar, creen en mi y eso te hace sentir importante”, asegura.

En la opinión del uruguayo, la gran clave del rendimiento del equipo de Simeone consiste en la unión que hay en el vestuario entre todos los jugadores, algo de lo que ya han hablado otros compañeros en otros instantes. “En la plantilla hay una atmósfera espectacular".

"No merecía la forma en que salí del Barcelona"

Sobre su traumática del Barcelona, comentó: “Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal. Me mandaban a entrenar al campo tres, aparte. Esas cosas no las olvido", confesó en la ESPN.

"Me duele ver al Barcelona así, soy culé"

Acerca del mal momento de su ex equipo, Suárez fue lapidario: “Me duele como culé que soy, porque le cogí mucho cariño al club, me lo dio todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera. Duele por los amigos que tengo allí, por las amistades, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así".

Y por último, habló de lo extraño que se le hace ahora jugar contra el Barcelona. “El año pasado fue extraño para mí volver al Camp Nou y tener a Messi de rival. Ahora fue extraño no ver a Leo con la camiseta del Barça. Ahora está en París y yo en el Atlético y hace nada ambos estábamos juntos en el Barça”.