Luis Suárez, Edison Cavani y Diego Godín posaron la camiseta de Junior

Aprovechando el partido por las Eliminatorias entre y que se disputará este viernes en el estadio Metropolitano, el cuadro barranquillero aprovechó para darse una importante vitrina internacional de cuenta de varios jugadores uruguayos.

El también charrúa Sebastián Viera, arquero y capitán del Junior, les hizo llegar la camiseta rojiblanca al hotel de concentración nada menos que a Luis Suárez, Edison Cavani y Diego Godín.

Los tres referentes de la selección posaron con la camiseta, marcada con sus respectivos apellidos y que por supuesto llamó la atención y admiración de los aficionados en las redes sociales.

Viera hizo parte de su combinado nacional entre 2004 y 2009, disputando la del 2004, así como las Eliminatorias rumbo a 2006 y 2010, siendo dirigido por Jorge Fossati y Oscar Washington Tabárez.

