Luis Romo considera que con su nivel actual, no podrá jugar en Europa

Cruz Azul tiene algunos pendientes por resolver en este periodo de transferencias, siendo uno de los tópicos más importantes la renovación de Luis Romo.

El mediocampista nacido en Sinaloa deberá llegar a un acuerdo con la Máquina. En caso de no suceder, en diciembre se marcharía en calidad de libre al club que desee contratarlo, incluído el sueño europeo.

En el Apertura 2021, Romo tuvo uno de sus torneos más flojos, luciendo muy bajo de nivel y sorprendiendo por mostrar una irregularidad nunca antes vista. El jugador de 26 años charló con Récord, mostrando su faceta más autocrítica.

"El principal crítico soy yo, la verdad el torneo pasado fue muy inusual, prácticamente entrenaba una semana y luego salía y no tuve descanso en ningún momento. Pensé que me iba a alcanzar, pero nunca me sentí bien físicamente", dijo.

Por último, confesó que ya ansía que se resuelva su renovación o salida como agente libre en próximos meses: "Los temas contractuales se los dejo mucho a los representantes, espero que se llegue pronto a un acuerdo lo antes posible y que lleguen cosas buenas para ambas partes, porque tengo mucho cariño a Cruz Azul. A concentrarme y a recuperar ese nivel, que es lo que va potenciar todos esos rumores".