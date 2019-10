El Hueso Reyes se sinceró con Goal: “En América desaparecí del radar”

Reyes perdió regularidad con América en la competencia con Jorge Sánchez.

Luis Ricardo Reyes, defensor del Atlético de San Luis que en 2017 fue objeto de deseo de Tigres y América hasta ser adquirido en 2018 por los capitalinos a cambio de 3.2 millones de dólares, aceptó haber sido eclipsado del mapa con los de Coapa.

Aún con el ‘capricho’ de Miguel Herrera por contratarlo luego de consolidarse con el y ser el único mexicano en disputar Confederaciones y en el mismo verano, fue enviado a la banca para darle juego a Jorge Sánchez, lateral de 21 años. Este terminó siendo uno de los factores por los que fue cedido por un año al conjunto potosino.

“En el futbol actual dejas de aparecer en el radar del futbol cuando dejas de jugar, no quería que me pasara esa situación, lo importante en la carrera del futbolista es participar, estar ahí dentro de la cancha, en el radar para seguir llamando la atención de equipos, de la misma selección, fue algo que me pasó”, se sinceró en entrevista con Goal en las instalaciones de La Presa.

“Siempre las respeté (las decisiones de Miguel Herrera) como respeto a todos mis entrenadores, no queda duda, siempre trabajé, apoyé a mis compañeros, estuve a disposición de Miguel para cuando se me requiriera, de todo saco lo positivo, estoy agradecido con Miguel porque le aprendí muchas cosas”, explicó el Hueso al ser cuestionado sobre la disputa con Jorge Sánchez.

En un recuento, Reyes no negó que una pubalgia por un verano ajetreado con el Tri mayor terminó por pasarle factura en en el 2017, situación que con el paso del tiempo fue mermándolo en lo futbolístico, perdiendo su máximo nivel.

“Cuando regresé (al Atlas) físicamente no me sentía bien, empecé a tener problemas de pubalgia, terminé operado antes de ir al América, fue algo que si me costó mucho, por algo pasan las cosas, sigo perteneciendo al América, estoy contento por el trato que me han dado (en San Luis), seguiré trabajando para conseguir grandes cosas en el club... Por lo mismo de no parar, estar ahí para próximas convocatorias con Selección fue lo que me perjudicó más, no me la traté como quería, eso me queda de experiencia, me han tocado compañeros a los que les digo que se las traten, terminas peor en la operación, es lo qué hay que evitar”, mencionó.

El futbolista originario de apuntó lo que puede implicar entregar buenas cuentas con el equipo de Gustavo Matosas. “La idea es jugar, mientras juegues tienes esa posibilidad, siempre estaré a disposición por si se me llega a requerir, siempre voy a estar trabajando al cien por ciento para rendir en San Luis y si me dan la oportunidad de regresar a Selección, estoy concentrado al cien por San Luis, después vendrán las otras cosas”.