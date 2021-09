Luis Muriel sufre una lesión muscular y es baja por tiempo indefinido

Atalanta dio a conocer la noticia del delantero colombiano, que no estará presente en el debut del cuadro italiano en la Champions League.

Atalanta no podrá contar con Luis Muriel para los próximos partidos. El delantero colombiano se sometió a estudios en Italia, los que diagnosticaron una lesión muscular. Aunque no hubo certezas sobre la gravedad, se teme que sea mayor a lo previsto inicialmente y aún no se conocen los plazos para su recuperación.

"Las pruebas instrumentales, a las que fue sometida Muriel, confirmaron una lesión muscular grave. Los tiempos de recuperación no serán cortos", dio a conocer el club de Bérgamo a través de un comunicado, en el que además explica cuáles serán los próximos pasos para el atacante de la Selección Colombia.

"Inicialmente, Muriel tomará una semana libre de actividad física, durante la cual se someterá a las terapias adecuadas. Al final de los siete días, se realizarán más pruebas para evaluar la evolución de la lesión", detalla el parte médico ofrecido por el Atalanta, que pierde a una de sus piezas más importantes.

En ese sentido, Muriel se perderá, al menos, el partido contra la Fiorentina de este fin de semana, por la Serie A, además del debut contra el Villarreal en la Champions League. Son muy malas noticias para Gian Piero Gasperini de cara a la reanudación de la actividad en el fútbol europeo tras la triple fecha FIFA.

La lesión llega en el peor momento posible para Muriel. Luego de su participación en la Copa América con la Selección Colombia, el delantero había comenzado con el pie derecho su participación en la Serie A, viendo minutos en sus dos primeros compromisos con el Atalanta y destacando con un gol contra el Torino.