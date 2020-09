Luis Montes confirma que renuncia a la Selección mexicana

El mediocampista tomó la decisión al no recibir continuidad con el Tricolor.

Tata Martino presentó la lista para el microciclo rumbo al partido contra , siendo el gran ausente de la convocatoria Luis Montes, quien ha tenido recientemente grandes torneos vistiendo la camiseta de León.

En un inicio se pensaba que el técnico argentino había ignorado al futbolista; sin embargo, las cosas son muy distintas. El Chapo platicó con las redes sociales de la Fiera, dejando claro que si no aparece con la Selección mexicana es por convicción.

"Yo tomé la decisión de no ir a la Selección, la última convocatoria que recibí hablé con él (Martino) terminando, le dije que mi intención era no ir más. Me vine desilusionado, desmotivado. Uno va con la ilusión de poder hacer las cosas bien y a veces llamaban 26-27 jugadores, hacían futbol y yo no entraba dentro de los 22. Me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí", aseguró el mediocampista de 34 años.

Finalmente, contó que queda con impotencia, pues nunca encontró la forma de ser observado por el Tata: "Me quedo tranquilo, las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien. A veces estoy 10-12 días por allá y regreso sin ritmo, un poco desmotivado porque no me toca jugar. Uno va con la ilusión, yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero al menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir, no entendía qué tenía que hacer o pasar para poder recibir minutos", cerró.

El Chapito deja a la Selección mexicana después de 25 partidos vestido de verde y cinco goles anotados, siendo su máximo logro la conquista de la Copa Oro 2019, en la que disputó cuatro partidos.