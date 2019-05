Luis Marín: "Les dije a los jugadores que no hemos ganado nada"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de San Carlos no quiere que su equipo se confíe tras el 1-1 conseguido en casa de Saprissa.

Si bien Deportiva San Carlos salió bien parado de su choque de ida por la final del Clausura 2019, a partir de su igualdad 1-1 con Saprissa en condición de visitante. Sin embargo, este resultado no tiene que ser una variable que provoque un exceso de confianza y es lo que tiene claro Luis Marín.

"El resultado es bueno, pero si no nos confiamos y no pensamos que la serie se acabó acá. Vamos empatados, no hemos ganado nada y Saprissa tiene un gran equipo. Así como nosotros anotamos en Tibás, lo pueden hacer ellos en San Carlos. El resultado es un empate y no veo por qué decir que tenemos ventaja", aseguró el técnico de Los Toros del Norte.

En la misma línea, el entrenador de 44 años transmitió las palabras que pronunció a sus dirigidos tras el empate: "Lo primero que le dije a los jugadores al entrar al camerino es que no hemos ganado nada. Estamos jugando contra una gran institución, un gran rival, que por su historia nunca va a regalarnos nada y va a luchar hasta el último momento. El partido está abierto para los dos y por lo mismo es el mensaje que transmito a jugadores, dirigencia y afición".

En relación al marcador final en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Marín confesó que buscaba un mejor resultado. "Queríamos llevarnos algo más, pensábamos que podíamos. Nos hicieron un gol en balón parado, nos duele y nos incomodó, porque creo que es el primero que nos convierten de esta forma. No veía otra forma en la que nos anotaran, pese a que el rival tuvo la pelota y nos metió atrás. El resultado no es malo, porque es complicado venir a Saprissa y sacar un empate, pero todo dependerá de si lo hacemos valer en el juego de vuelta", analizó.