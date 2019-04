Luis Fernando Suárez asume la responsabildad por la eliminación de Junior en Copa Libertadores

A su regreso a Barranquilla desde Brasil, el técnico antiqueño habló ante la prensa y fue autocrítico por el fracaso de su equipo.

La sigue siendo el coco del mundialista Luis Fernando Suárez. Este miércoles, tras materializarse la eliminación del en el torneo continental, después de caer 0-3 ante Palmeiras, el antioqueño ajustó su cuarta salida en falso tras su paso por , y Juan Aurich.

En los tres clubes, Suárez tuvo la oportunidad de dirigir en la Libertadores, pero con todos salió en fase de grupos, siendo la eliminación con los 'Tiburones' una de las más sonadas por la calidad de plantel con el que disponía.

Pese al golpe, el técnico se mostró autocrítico en su regreso a 'La Arenosa': "Yo no estoy tranquilo, no estoy contento por lo que hemos hecho en el torneo internacional. Uno quiere más, no tengo por qué estar mostrándome como si fuese esto una situación normal, pero soy consciente de que algo no hicimos bien todos y lógicamente en ese caso específico yo asumo toda la responsabilidad". "Si hoy estuviéramos con mayor cantidad de puntos, también tendríamos una responsabilidad de haberlo conseguido. Hoy, creo y en ese sentido, el mayor responsable de todo esto soy yo pero tenemos que buscar la manera de corregirlo", agregó.

Sobre su continuidad, que algunos ponen en entredicho e incluso condicionan a una posible clasificación a la , Suárez manifestó: "A mi siempre me han dicho que uno tiene que ir a todas partes pensando en quedarse toda la vida y a eso vine a Junior, pensar en quedarme toda la vida. Soy claro que el puesto más efímero del fútbol es el de director técnico. Estoy tranquilo, voy a trabajar a todo lo que tenga que hacer, hacer las cosas correctamente con el grupo. Me siento bien, me siento con muchas ganas".

Por la Libertadores, Junior recibirá a y Melgar, en dos juegos decisivos para aspirar al cupo en el segundo torneo de mayor importancia en Sudamérica. Mientras tanto, tendrá que enfocarse de nuevo en la Liga Águila, pensando en recuperar el liderato, cuando este domingo reciba al Atlético Nacional en el estadio Metropolitano.