Luis Enrique: "Quería premiar a Sergio Ramos, se merece todos los récords"

El seleccionador respondió en rueda de prensa a muchas preguntas sobre las dos suplencias seguidas del capitán, que hoy disputó los minutos finales.

Luis Enrique atendió a los medios en conferencia después de la victoria de España frente a Kosovo (3-1), que le deja con siete puntos de nueve posibles en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Ramos, suplente: "Es una decisión técnica, no tiene más complicación. Decido yo quiénes están mejor. Sergio está bien, no tiene ningún problema, pero sale de una lesión en la que se ha recuperado rápidamente en su club y coincide en esta convocatoria que decido que jueguen otros".

Si ha sacado a Ramos para que sume otra internacionalidad y se acerque al récord: "Es tan evidente que la intención es que los jugadores líderes y emblemáticos lo sean en cualquier situación… Cuando llega ese minuto y veo esa posibilidad, quiero premiar a ese jugador que para mí merece todos los récords".

Los motivos técnicos de la suplencia de Ramos: "He dicho que juegan los que considero que están en mejor disposición. Que os guste o no es otra película".

El fallo de Unai Simón: "Crece incluso mi confianza en él con el error. Le pido desde siempre a los porteros varios aspectos claves para nosotros, como los balones aéreos y las jugadas a balón parado porque no somos muy altos, como que sean resolutivos en portería y como que den cobertura a nuestra defensa cuando presionamos. Me preocupa cero la acción de hoy, no mina en ningún caso la confianza en mis porteros, independientemente de quien cometa el fallo".

Los aficionados: "Seguramente estén más tranquilos, pero no debo contestar yo por la afición. Quieren que estemos a buen nivel, vayamos a la Eurocopa y puedan disfrutar de su selección. El resto, decid lo que queráis. No se les engaña fácilmente, saben quiénes son los buenos y quiénes son los manos".

Eric García, de no jugar en el City a tres partidos completos con España: "No es un caso normal. Hemos arriesgado convocando a un jugador que ha jugado poquísimo en su club, pero su nivel es tal que puede hacer tres partidos de este nivel. Es muy inteligente, no parece que tenga esa edad. Por eso lo quiere renovar el City desde hace tiempo, aunque su decisión está claro que va por otro lado. Lidera, sabe qué acciones tiene que explotar, cuáles mejorar… Nos ha demostrado que pese a no jugar con su equipo puede venir y hacerlo bien. Son diez días en los que ha confirmado su nivel".

Si le perjudican, o a Sergio Ramos, de cara a la opinión pública los minutos del central: "Me da igual la imagen que me podáis dar o que podías tener. Sólo pienso en el bien de mi selección, de mi equipo. El resto, que cada uno dibuje lo que quiera. Ya sabía que con Sergio Ramos, y lo dije en la previa, cualquier cosa sería muy criticada".

Si Olmo se ha hecho fijo y el balance general de esta ventana: "Estará si sigue a este nivel, que es lo que los jugadores saben. Hay un número de jugadores que, si repasáis las listas, han repetido casi siempre. Seguridad total no tiene nadie. Lo positivo para mí como entrenador de esta concentración es que mi equipo ha hecho lo que le he pedido, con más o menos cierto. Lo negativo, quizá las expectativas que nosotros mismos nos creamos en noviembre; quizá se pensó por eso que golearíamos en estos partidos contra equipos menores, pero nada más lejos de la realidad. Si miras los resultados del resto de selecciones, es lo normal. Hoy merecíamos haber ganado por más diferencia".

Nota de estos tres partidos: "Para el tema de las notas tampoco es que yo sea… El primer partido, un notable bajo; el segundo, un bien alto; y hoy, otro notable bajo".

Jóvenes con futuro: "Nos hace ser optimistas y muy positivos el hecho de ver a gente muy joven jugando de manera asidua. A la Sub-21 le hemos quitado cinco o seis jugadores. Les estamos dando partidos no de cualquier manera, sino de clasificación del Mundial, con presión… Valoramos eso, también el rendimiento de los jugadores con más experiencia. Formar un equipo es unir estas sinergias y estas ideas. Todos se adaptan, desde el capitán, que es el que lleva más partidos, hasta los que han debutado ahora, Bryan, Pedro y Pedro".