Luis Enrique: "Para seleccionar, no miro ni la edad, ni el equipo, ni los números"

El entrenador de la Selección de España se refirió además a la ausencia de Gerard Moreno y habló del presente del Barcelona.

Luis Enrique dio a conocer este jueves la lista de convocados para los partidos frente a y contra , correspondientes a las dos primeras jornadas de la Nations League. Y luego, en una rueda de prensa, tocó varios temas de actualidad. Para empezar, así justificó la elección de los 24 nombres citados: "Para seleccionar, no miro ni la edad, ni el equipo, ni los números".

El entrenador de La Roja aclaró a su vez que "es una lista que responde al objetivo de ir a por los puntos desde ya". Y agregó: "No me gusta hablar de jugadores concretos que no están, pero voy a mandar un mensaje a los que por mi decisión no están. Y ese mensaje es que no me entran todos. Todos tienen el nivel, pero no me entran todos y tengo que seleccionar. Los 24 son para mí los mejores para estos partidos. Respeto la decisión de todo el mundo. Si la empezara mañana, estos serían los 24 jugadores seleccionados".

Sobre la ausencia de Gerard Moreno

La del delantero del fue quizá la ausencia más llamativa. Y Luis Enrique no esquivó las preguntas que recibió sobre el futbolista: "Gerard me gusta mucho, pero creo que los que he puesto me pueden aportar más".