Luis Enrique: "Neymar es una persona increíble que siempre quiere mejorar"

El ex entrenador del Barcelona ha rememorado cómo fue su paso po el banquillo del Camp Nou.

Luis Enrique ha analizado cómo fue su paso por el Barcelona como entrenador, desde sus logros deportivos a cómo gestionó su relación con estrellas como Messi, Neymar o Gerard Piqué.

"Más que los títulos que gané al Barça me quedo con el cómo. Siempre intentamos hacer el mejor fútbol de ataque posible combinado con una buena defensa", comentó en una entrevista concedida a Catalunya Radio.



¿La MSN?: "Teníamos 2 cracks como Neymar y Messi y decidimos fichar otro como Suárez. Al principio había dudas sobre su relación pero fue excelente. Gracias a ello vivimos una época triunfal. "



Su opinión sobre Neymar: "Era una personsa increíble. Quería aprender muchísimo y siempre estaba dispuesto a mejorar. Después, tenía la vida de cualquier brasileño, son diferentes, pero me gustaba su filosofía y buen humor"

Intentó fichar a Kroos: "Yo quería fichar Kroos y Rakitic. Elegimos Rakitic porque le conocíamos y sólo podíamos fichar uno por presupuesto. Era muy bueno y tenía un gran trato humano".



Las cualidades de Messi y su relación: "Messi es Matrix. Para el tiempo y puede hacer lo que quiera. No se lo he visto hacer a nadie más. La relación con Messi fue... especial. Hasta que no se solucionó todo, hubo un período de tensión que yo no busqué pero que apareció y tuve que gestionar. A día de hoy, sólo puedo hablar maravillas de Messi como persona".



Su relación con jugadores y con Jordi Alba: "Con el 98% de los jugadores he tenido buena relación. Me encantaría ser amigo de ellos pero yo tengo que pensar en lo mejor para el equipo y eso se tiene que aceptar. ¿Jordi Alba? No hubo nada personal. Más allá de que me pueda caer mejor o peor, yo tomo las decisiones en función de lo que creo que es mejor. En la selección quise probar laterales porque a él ya lo conocía".



Piqué: "Es un crack. En el vestuario era como un niño grande. Es una persona muy especial para que le cuesta mucho entrenar pero luego es una bestia competitiva a los partidos. Si no le pitataran en el Bernabéu es cuando se descentraría".



Ter Stegen: "Hizo un ejercicio de madurez en los primeros 2 años y creo que le fue muy bien por el nivel que demuestra actualmente. La parada de San Mamés es como una obra de arte".