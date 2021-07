Luis Enrique: "Estamos orgullosos, Italia quería los penaltis y nosotros jugar media hora más"

El seleccionador español no ocultó la decepción tras caer en semifinales de la Eurocopa pero destaca aspectos positivos tras el torneo.

Noche triste para España tras la eliminación en semifinales de la Eurocopa 2021 ante Itallia. No obstante, el técnico Luis Enrique Martínez prefirió ver el vaso medio lleno y quedarse con una lectura positiva del gran torneo realizado por su equipo al que califica con "un sobresaliente bajo".

"Es para sentirse contento y orgulloso de lo que hemos visto. La Selección ha salido a jugar su partido. La victoria es mucho más agradable. La derrota cuesta mucho más. Pero todos, sin excepción, se han sentido orgullosos de la Selección. Me siento yo también orgullosos de ellos. Tenemos jugadores jóvenes que han entendido cosas difíciles de entender por la edad que tienen. Yo creo que en la prórroga ellos querían los penaltis y nosotros, jugar media hora más", comentó en rueda de prensa.

¿Tapar bocas?: "La nota ya se la había puesto en cuartos, en semis. Es un sobresaliente bajo. Un 9 estaría bien. Los jugadores, no sólo los que jugaron, han sido imprescindibles porque han apoyado todo el tiempo"

¿Cuánto creció la Selección? "Ha crecido, no sé cuánto. Cuantificarlo es bastante difícil. Antes de la concentración del Europeo, he visto gente que tiene ganas de triunfar. Tampoco es que haya engañado a nadie, siempre quisimos formar un equipo independientemente de la edad y de los clubes de los jugadores. Queríamos que se sintieran orgullosos del equipo y eso lo hemos conseguido".

Gestión de la derrota: "Yo estoy cansado de ver torneos de niños llorando, hay que saber gestionar las derrotas. Hay que felicitar al rival y enseñarle a los niños pequeños que cuando se pierde no hay que llorar, sino levantarse y felicitar al que ha ganado"

Las críticas: "Esto es fútbol profesional y a la afición hay que darle, no pedirle. Hay que intentar aportar cosas, los jugadores son los primeros interesados en hacerlo. No podemos pretender que no nos critiquen. Si no puedes soportar eso, no puedes ser jugador profesional"

Elección de tiradores de penaltis: "Elegimos a los más capacitados. Nos salían 6, les dijimos que escogieran. Que no se preocuparan por fallar, que sólo falla el que lo tira. Y repito: estoy orgullosos de ellos".

Los fallos de Olmo y Morata: "Olmo ha jugado un partido de libro, increíble, anormal. Pero, por favor, ¿alguien se ha fijado un niño de 18 años que se llama Pedri? No se le vio a nadie, ni a Andrés Iniesta. Es una cosa única. Vamos a cuidar a los jóvenes. Encantado de que se sumen al carro muchos más".

Notas: “La nota a mis jugadores es un sobresaliente bajo. Sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace ya varias concentraciones que hablamos de cómo queríamos jugar en el Europeo, se lo han creído, lo han llevado a cabo… No tengo ningún reproche”.

El artículo sigue a continuación

El estado de Morata: “Morata tenía un problema en el aductor y aun así ha querido tirar el penalti, lo cual dice mucho de su personalidad. Ha aguantado situaciones difíciles en esta concentración y aun así ha estado espectacular”.

Mundial 2022: “Lo único que hay en común es que en cada convocatoria vienen los que yo considero que están mejor. No es que este sea el bloque del Mundial, ojalá lo sea porque me gustaría llegar con un equipo tan unido y tan potente como este”.

Dani Olmo: “Hoy ha estado descomunal. Es muy inteligente, tiene mucha calidad… Hoy hemos intentado quitarle la referencia a Bonucci y Chiellini porque los conocemos muy bien y vimos lo que hicieron con Lukaku. Hemos empezado a crecer como equipo, generando muchas situaciones de superioridad y nos ha faltado la guinda, marcar. Ellos son muy buenos, trabajan muy bien, es muy difícil quitarles el balón… Dani Olmo es para nosotros un jugador muy importante por las opciones que nos dan”.