Luis Enrique deja de ser seleccionador y su sustituto será Robert Moreno

Un problema familiar le obligaría a apartarse del equipo

Luis Rubiales ha anunciado la marcha de Luis Enrique. Sus problemas familiares han llevado a la determinación de que no puede mantener el cargo al que accedió el pasado mes de julio. Ni un año entero ha podido estar en un puesto que tomó con la mayor de las ambiciones y dejando de lado ofertas de clubes con mejor sueldo. Once meses más tarde, se marcha con una carta de despedida en la que explica sus motivos. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y José Molina, director deportivo, respondieron las preguntas al respecto.

Le sustituirá su mano derecha, Robert Moreno, que en su ausencia ha sido el encargado de llevar las riendas del equipo nacional y asume su sucesión de forma definitiva. El técnico tiene poca experiencia, pues principalmente ha sido el principal auxiliar de Luis Enrique, pero en las ruedas de prensa de la pasada convocatoria, en la que ganó sus dos partidos contra Islas Feroe y , mostró determinación en su discurso, como si no le pesara la responsabilidad.

Los problemas familiares de Luis Enrique, sobre los que se ha guardado una lógica discreción, le obligaron hace meses a dejar a medias una convocatoria de España, justo antes de un partido contra Malta. Desde entonces, el seleccionador ha seguido conectado con su equipo y teniendo la última palabra en las decisiones, pero siempre desde lejos. Los primeros meses los pasó con frecuencia en Madrid, donde era habitual verle en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero desde aquel partido su presencia disminuyó drásticamente.

🗣 @LuisRubiales: "La decisión de la RFEF es confiar en Robert Moreno como seleccionador. Lo va a seguir siendo con la misma duración del contrato que ya estaba firmado. Ellos serán los encargados de llevarnos a la #EURO2020 y de hacer un buen papel si nos clasificamos" pic.twitter.com/7AfSx5Zq4y — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 19 de junio de 2019

Luis Rubiales:

"Quiero dar las gracias a Luis Enrique, se ha portado con la federación de 10, no tenemos ningún reproches. Le he transmitido que siempre tendrá las puertas de la federación abiertas".

"Él nos transmitió cuando le fichamos que tenía un equipo y creía en él, a nosotros nos ha demostrado trabajo y valentía, queremos seguir contando con este equipo. Lo que sí que queremos ens constatar que tenemos el compromisos de estos profesionales y estamos convencidos de que son válidos para sacar esto adelante. La decisión es confirmar a Robert y lo va a seguir siendo con la misma duración que estaba firmada. Ellos son los encargados de hacernos llegar a la "

"Va a afrontar el reto con profesionalidad, puedo asegurar que tanto Molina como yo estamos convencidos de que es la mejor opción".

Rubiales "Acabo de hablar con Luis y el propio Luis Enrique es el que ha dejado claro que su etapa como seleccionador ha terminado. Obviamente podrá dar consejo a la persona que él decida, tanto Luis como cualquier otro, pero empieza una nueva etapa lidearada por el nuevo seleccionador"

Luis Enrique abandona la @Sefutbol. Una lástima. Pero el fútbol es secundario en estos casos. pic.twitter.com/IpK9FVmVW2 — emmanuel ramiro (@emmanuelrf) 19 de junio de 2019

Jose Molina:

"La confianza de la federación, la mía personal también, en Robert Moreno es total, nos lo han demostrado durante este tiempo y más especialmente en la concentración de marzo, en la que no pudo acudir. Confiamos en ellos, les deseamos que sigan trabajando con la misma personalidad. Estamos seguros de que estaremos en la Eurocopa y haremos un gran papel allí"

"Robert ha sido la única posibilidad. Hace un año empezamos un proyecto deportivo que va de una manera estupenda y lo que queríamos era que siguiese, y la mejor manera de que siguiese era con Rober, si fichábamos otro el proyecto cambiaba, y no nos lo hemos planteado"

"En la reunión que tuvimos con Luis Enrique solo se habló de la confianza en él y de no precipitarnos. Él nos transmitió la misma confianza, el seleccionador seguía siendo Luis Enrique y así han transcurrido las últimas semanas, sin otro planteamiento. Esto ha ocurrido los últimos días, lo ha planteado él, su deseo de dejar el cargo porque no podía atenderlo como a él le gustaría"

Robert Moreno

"Es un día agridulce, más agrio que dulce, siempre pensé en ser primer entrenador, pero no de esta manera. Nos sentimos muy responsabilizados, vamos a intentar a ser honestos y continuar el trabajo. Es muy difícil para mí tener que afrontar algo que en otro momento sería muy bonito con las circunstancias que se dan. Trataremos de dejar el trabajo de Luis en lo más alto".

"Desde que tenía 14 años me repetía que iba a ser entrenador, pero no esperaba que fuese a ser de esta manera, sobre todo me ha valido que Luis estaba de acuerdo, para mí es lo más importante, lo que me ha llevado a aceptar lo que me proponían y tal y como me lo proponían.

"Cuando las circunstancias lo permitan podré consultarle, pero bien es verdad que a partir de ahora e toca estar a mí, y sin problema".

El artículo sigue a continuación

"Yo creo que sí que tengo experiencia, pregúntale a cualquiera que esté empezando. Nueve años con Luis, en los mejores equipos del mundo. Hace nueve años Robert tenía experiencia metodológica, pero sí que me faltaba para afrontar algo así el conocimiento de los jugadores, y es algo que Luis trató de inculcarme, y lo que no me inculcaba se lo preguntaba. El trato con la prensa también. Las oportunidades llegan, a veces por caminos que no te gustan, pero cuando llegan hay que afrontarlo"

"Es una responsabilidad coger el cargo y un honor defender a la selección de tu país, más cuando llevas años en esto del fútbol, que empezó como una pasión y se ha convertido en una profesión. Es una responsabilidad y un honor".