Luis Enrique construye con el ensayo y el error

España vive un periodo de prueba, con falencias y aciertos que resultan inevitables. El entrenador tendrá que obtener ahora sus conclusiones.

La cultura del éxito es muy falsa: si ganas, eres el mejor; si pierdes, eres el peor. En el medio, un vacío. En la cultura del éxito no importa tanto el camino que te llevó a esa derrota o el paso a paso que te depositó en aquella victoria. En la cultura del éxito no interesa el contexto: pulgar para bajo o para arriba porque el resultado, único juez, así lo determina. Es cierto: España goleó a Alemania y clasificó a la Final Four de la Nations League. También es cierto: La Roja –no hay que olvidar- vive todavía un periodo de ensayo. Es el inicio de un proyecto que, para seguir creciendo, necesitará más prueba-error y más prueba-acierto.

Es la hora de aplaudir a Luis Enrique porque así lo entendió desde el principio. La hora de defender este proyecto. El asturiano tiene una idea clara y está buscando a los mejores representantes para llevarla a cabo. Tiene que probar, sí o sí. Y lo tiene que hacer en un año extraño, en el que no hubo compromisos suficientes para implementar el trabajo esperado o diagramado en un periodo normal.

La pandemia obligó a que el primer partido de en 2020 se juegue recién el 3 de septiembre (contra , 1 a 1 en ). Ese día, Luis Enrique volvió al banquillo español, iniciando su segunda etapa. Su última vez en el campo como entrenador del conjunto nacional había sido el 3 de marzo de 2019, en casa, contra Noruega. Falta todavía mucho recorrido, pero la dirección es hacia delante…