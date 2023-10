Luis de la Fuente: "¿Marruecos? Hasta donde yo sé, Brahim Díaz quiere jugar con España"

El seleccionador de La Roja habla en la rueda de prensa previa al partido contra Escocia de este jueves en Sevilla.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, habló este miércoles en la previa al partido contra Escocia en La Cartuja de Sevilla, por la fase de grupos de las Eliminatorias camino de la Eurocopa de 2024.

En su comparecencia, el entrenador se refirió a la posibilidad de que Brahim Díaz elija jugar para la Selección de Marruecos. En ese sentido, De la Fuente fue contundente: "Hasta donde yo sé, quiere jugar para España".

Estas son las declaraciones del seleccionador de La Roja en sala de prensa:

Álvaro Morata

"Los capitanes se ganan. Morata es un ejemplo de liderazgo para todos. Tiene un status dentro del grupo muy alto, el respeto es máximo y su enseñanza es muy buena".

El rival, Escocia

"Los jugadores están todos disponibles. Hay alguna molestia y vamos a esperar y ver cómo evoluciona. Esperamos un partido muy duro, es un rival muy potente al que respetamos mucho. Nos va a exigir la mejor versión nuestra"

¿Sigue leyendo prensa?

"En la vida todo se aprende. Por circunstancias, en mí experiencia, ya no consumo tanta prensa. Sólo si son cosas buenas".

Jesús Navas

"Para mí es de los mejores del mundo en su puesto. Su rendmiento es excepcional. Hay que verle entrenar, tiene una seguridad y una calidad que despeja cualquier dudas. Tiene cuerda para rato. Yo miro más allá de los resultados, algo que me hace tener la tranquilidad con Jesús, como lo tuve con Jordi (Alba). Aporta mucho fuera del campo".

Lecciones de Glasgow

"Sacamos conclusiones, la principal es que ahora somos mejor equipo. Ahora hay que demostrarlo, pero nos da mucha seguridad para afrontar el partido"

Ganar a Escocia y el domingo, a Noruega

"Solo posibilidad de dejar sentenciada la clasificación demuestra la importancia de los partidos. Desde la último concentración sabíamos de su importancia. El choque de mañana nos abre las puertas de la clasificación"

Ansu Fati

"Con nosotros está feliz, cómodo y entrena que da gusto verle. Tiene el apoyo total de mí y de la Federación. Es un gran futbolista y confío ciegamente en él. Está con chispa que ha tenido siempre"

Brahim Díaz y Marruecos

"Nadie me ha dicho nada que piense lo contrario. Ha sido sub 19, sub 21 con nosotros y hasta dónde yo sé quiere jugar con España"

Bryan Zaragoza no estaba en la prelista

"Venía de un gran partido que estaba bajo nuestro control y pensamos que era el mejor jugador para este momento (...) Está encantado. Ha entendido bien lo que le hemos pedido. Por supuesto que puede jugar de inicio. El me dio 'mister no voy ca cambiar voy a jugar como siempre'.

Lamine Yamal

"Tenia una lesión y hay unos protocolos que exigen a los jugadores ser revisados, pero lo más importante es que quería hablar con él. Transmitirse tranquilidad, confianza y que sepa que contamos con él".