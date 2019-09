Luis Arboleda denuncia racismo

El jugador del AD Chalatenango denunció a un jugador del 11 Deportivo.

No todo fue alegría en el triunfo de 3-0 del AD Chalatenango ante el 11 Deportivo en condición de visitante, ya que el defensor Luis Arboleda denunció que Diego Peraza le dijo palabras racistas durante el partido.

“Estaba en el suelo llorando por la expulsión, había sufrido una herida en la rodilla y el jugador de Once Deportivo (Peraza) me dijo: 'ah va a manchar la cancha'. No tuve el tiempo para decírselo al árbitro (Héctor Salazar). Desde que estoy en el fútbol salvadoreño es la primera vez que me pasa”, explicó el defensor colombiano.

Tras lo sucedió, la dirigencia del AD Chalatenango ya tomó cartas en el asunto al poner una queja en la Primera División y de recabar pruebas suficientes se podría sancionar a Peraza.