Lucas Vázquez: "Quiero estar el máximo tiempo en el Real Madrid"

El jugador del Real Madrid se confiesa en Radio Galega.

Lucas Vázquez quiere seguir entrando en los planes de Zinedine Zidane, toda vez que el entorno del Real Madrid se ha convertido en un baile de futuribles. Pero el futbolista gallego lo tiene claro, su deseo es estar el máximo tiempo posible sobre el verde del Santiago Bernabéu. "No sé si jugaré fuera o si no, aunque veo muchas ligas extranjeras, pero quiero estar el máximo tiempo aquí. Luego, ya se verá", confiesa en Radio Galega.

Jugar en el conjunto blanco es un "sueño desde pequeño", de ahí que eligiera Madrid antes que La Coruña. "Venía de vivir en Curtis, un pueblo de 2.000 habitantes, y dejé atrás a mi familia y a mis amigos. Me vine a vivir a una residencia en una ciudad impresionante. El hecho de estar en el Madrid, que era un sueño desde pequeño, no me hizo dudar. Deseo el ascenso del Deportivo y ojalá pueda enfrentarme a ellos en Primera".

Un sueño que no evita, sin embargo, que el de Curtis no se sienta demasiado querido en su tierra: "Nosotros fuimos socios desde siempre en Riazor y vivimos las mejores etapas en la Champions. Que la gente no me quiera lo llevo más o menos. En lo que se basan para no quererme es excesivo y un poco ridículo. Mi familia es socia y aficionada del Dépor desde siempre y sufre con que tengan ira hacia mí", dice el gallego.