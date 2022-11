Lucas Hernández, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con Francia

El zaguero de Francia se rompe el cruzado y se perderá el resto de Copa del Mundo

A Francia le ha mirado un tuerto en el Mundial Qatar 2022. Tras las lesiones de Kanté, Pogba, Maignan, Kimpbebmbe, Nkunku y Benzema, ahora los vigentes campeones del mundo se quedan sin Lucas Hernández, ex del Atlético de Madrid y jugador del Bayern de Múnich.

En su partido ante Australia, el central zurdo se lesionó de gravedad y tuvo que abandonar el campo. Lucas Hernández se hizo daño en la jugada del gol de Australia y después de ser atendido por los médicos dejó su puesto a su hermano Theo.

Qué lesión sufre Lucas Hernández

Los peores pronósticos se confirman. Lucas sufre rotura de ligamentro cruzado anterior de su rodilla derecha y por lo tanto, se despide del Mundial. "Como todo el grupo, lo siento mucho por Lucas. Es un guerrero y no tengo ninguna duda de que hará todo lo posible para volver a los terrenos de juego", comentó el seleccionador francés Didier Deschamps tras conocer la noticia.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Cuánto tiempo estará de baja Lucas Hernández

Es una lesión grave rotura del cruzado, por lo que estará varios meses fuera del terreno de juego y su gran esperanza es volver lo mejor posible para jugar con el Bayern de Múnich, tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones. Pero tiene para varios meses de recuperación.

Cuántos partidos se perdería Lucas Hernández con Francia

Lucas Hernández no volverá a jugar la Copa del Mundo. Su lesión, de carácter grave, implica que el zaguero no solo no podrá jugar los dos próximos partidos de Francia en la fase de grupos, sino que se perderá todo lo que resta de Copa del Mundo. Ha dicho adiós a Qatar.