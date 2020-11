Lucas Alario: "Charles Aránguiz representa mucho para el Bayer Leverkusen"

El seleccionado argentino, compañero del Príncipe en las Aspirinas, lamentó la lesión que tiene al chileno alejado de las canchas.

Charles Aránguiz fue una de las principales ausencias en la Selección chilena en la pasada doble fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo a 2022. El volante de presentó molestias en el tendón de Aquiles en la antesala a la quinta fecha de la , frente al Augsburgo, por lo que no pudo ser considerado por Reinaldo Rueda para los cruces ante Perú y .

De hecho, el director deportivo del cuadro germano, Rudi Völler, culpó a La Roja por la lesión que mantiene al Príncipe, capitán de las Aspirinas, sin ver acción desde hace ya tres fechas. "Lo que hacen los chilenos es muy molesto. Incluso cuando estén tocados, los futbolistas tienen que ir y jugar (por la Selección)" aseguró el ex delantero.

Y esta jornada, su compañero Lucas Alario, quien atendió a GOAL junto a otros medios en una rueda de prensa reducida a dos días del duelo contra Hapoel Be'er Sheva, de Israel, por la cuarta fecha de la , lamentó sus problemas físicos. "Lamentablemente no está con nosotros por una lesión pero siempre es importante tenerlo sano y dentro del campo porque para el equipo representa mucho", dijo el ex River.

Por otra parte, destacó la figura del ex Universidad de en su adaptación al equipo que dirige Peter Bosz. "No solamente Charles, también Wendell y un preparador físico brasileño me han ayudado mucho", indicó. Y en la misma línea, sentenció: "Agradecerle a ellos por la ayuda que me brindaron. ¿A qué se debe el liderazgo de Charles? A su temperamento, calidad y trayectoria. Todo eso hace que pueda ser un líder y capitán como le toca ser en este momento".