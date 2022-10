Luca Langoni: el goleador sorpresa de Boca que inventó Ibarra

El entrenador del Xeneize supo ver antes que nadie un talento que hoy se transformó en una realidad.

Luca Langoni se transformó en la revelación de Boca y del fútbol argentino en la Liga Profesional 2022. El extremo apareció ante las lesiones de Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, siendo el arma principal con la que el Xeneize está teniendo una racha de éxitos que lo deja muy cerca de sumar un nuevo campeonato. El juvenil es el máximo anotador del equipo en este torneo con 6 gritos y está viviendo un amorío con la red que no había mostrado en toda su etapa en las inferiores del azul y oro.

Nacido en Laferrere en 2002, Luca Langoni llegó a Boca desde muy chiquito al club. Su primer gran triunfo en el club fue cuando, con apenas 10 años y en infantiles, salió campeón del Mundialito que se disputó en Estancia Grande de San Luis. Ahí, en sus inicios, era titular jugando como lateral por derecha, lejos del gol y de la posición de delantero que lo hizo destacarse.

El esfuerzo que Langoni tiene en el campo de juego a la hora de presionar, incomodar el rival y correr cada pelota, es parte de una mentalidad que viene trabajando desde chico. Un ejemplo claro fue otro título que ganó en las infantiles de Boca, en el año 2014, cuando su categoría se quedó con la Go Cup en Brasil. En ese certamen arrancó desde atrás y anotó su primer tanto en el club al marcar en la goleada por 9-1 frente a la Escuela del Santos. Luego también le hizo uno al Vila Nova de Goaias con la que el Xeneize cerró como primero su grupo. Su rendimiento llamó la atención e hizo que le dieran más minutos y lo utilizaran en la final ante Colo Colo, partido en él respondió al marcar el 1-0 con el que se quedaron con el trofeo.

En 2016 llegó el debut oficial en inferiores al ser parte de la novena división en los Torneo Juveniles AFA. Ahí tuvo su primer revés, al no ser citado al Tokyo Youth U-14 que Boca terminó ganando en Japón. También le apareció un rival en su categoría con Exequiel Zeballos, quien se consolidaría como el delantero indiscutido en esa 2002. En todo ese primer año Langoni sólo pudo convertir un gol contra Olimpo.

Ya con edad de octava le costó ser titular y ver minutos continuidad. Alternó entre lateral, carrilero y delantero, pero aún así se pudo dar el gusto de ir a Brasil para disputar la Dani Cup junto a sus compañeros. Ese torneo terminó siendo con vuelta olímpica para Boca y con Exequiel Zeballos como gran figura. Pese a eso, Luca Langoni dio su aporte al gritar un tanto en la fase de grupos contra Atlético Paranense. Ya en 2018 repitió la sequía goleadora que había tenido en 2017 en Torneos Juveniles de AFA, pero pese a no convertir, tendría consuelo porque su categoría se coronaría campeón de la Séptima División.

La paciencia dio sus frutos y Luca Langoni tuvo en 2019 su primer gran año en Boca. El juvenil pasó a jugar como delantero y a compartir cancha junto a Exequiel Zeballos, Cristian Medina y Ezequiel Fernández. Si bien el equipo no pudo repetir la obtención de un trofeo, él tuvo su mejor rendimiento goleador al marcar cinco tantos (Aldosivi, Huracán, Patronato y doblete frente a Racing). Lamentablemente, cuando parecía que podía ser su explosión, en 2020 vino la pandemia y un año entero sin actividad para las juveniles en todo el país.

Ya en 2021, con el cambio de la dirigencia, con la vuelta de la actividad en inferiores, se activó el proyecto de Riquelme de potenciar a los chicos del club. Eso vino de la mano de una renovación absoluta en el plantel de la reserva, provocando que Luca Langoni debute en esa categoría con Sebastián Battaglia de entrenador. En esos primeros seis meses del año también tu su bautismo en el gol al marcarle a Olimpo.

La salida de Miguel Ángel Russo hizo que Sebastián Battaglia pasara a ser el entrenador principal y Hugo Ibarra el encargado de la reserva. Enroque de técnicos que terminaría siendo decisivo para Luca Langoni, que desde que empezó a ser dirigido por el histórico lateral, explotó su potencial con el gol. Su primera vez con él como DT fue el 3 de septiembre del 2021, cuando lo hizo entrar por Maximiliano Zalazar. Él respondió de inmediato al asistir a Julián Carrasco para el 3-1 final contra Rosario Central. En esa segunda mitad de año, con el Negro a cargo, el juvenil fue vital para la obtención de dos títulos que el club no conseguía en esa división desde hace más de una década. Ya con él enseñándole se vio una mejoría en su registro goleador, ya que marcó cuatro goles en cuatro meses (3 a Central Córdoba en La Bombonera y 1 a Sarmiento en la final del Trofeo de Campeones).

En 2022 el club le hizo su primer contrato - hasta diciembre del 2026 - y Sebastián Battaglia premió su gran nivel en reserva haciéndolo debutar en Primera durante la victoria por 3-1 contra Barracas Central. Con ese técnico también sumó minutos oficiales frente a Unión en la caída por 2-1 en La Bombonera. La dirigencia decidió cambiar de entrenador principal y le dio una oportunidad a Hugo Ibarra, quien terminaría de ser el factor decisivo para que Luca Langoni tenga la explosión que lo transformó en la figura del plantel principal.

Los números son claros: Luca Langoni marcó 11 goles entre infantiles, juveniles y reserva durante los 10 años de formación que tuvo en Boca antes de ser dirigido por Hugo Ibarra. Pero desde que está bajo el comando del Negro, el juvenil lleva marcados 16 gritos entre la tercera y la primera en sólo trece meses. Si la estadística se cierra a los partidos oficiales es aún más brutal: el pibe lleva 14 partidos y 6 tantos con el técnico a su mando.

¿Qué fue lo que hizo Ibarra para potenciar tanto a Luca Langoni? El entrenador rompió con una rigidez que durante años se vio en Boca a la hora de utilizar extremos. Una que el propio Riquelme criticó en su momento, diciendo que "si los delanteros no entendían que tenían que llegar al gol, iba a ser imposible que salieran nuevos Chelo Delgado o Guillermo Barros Schelotto". El técnico entendió que la enorme velocidad del juvenil tenía que ser más importante que su técnica y la potenció. Tuvo como aliado la inteligencia natural del chico para entender cómo moverse sin pelota, atacando al vacío y maximizando todas sus condiciones. El Negro terminó con ese modelo del wing pegado a la raya, sin tirar diagonales y teniendo que estar atado a una única banda.

Riquelme apostó por el proyecto de juveniles y decidió no traer refuerzos - pese a las lesiones de Villa y Zeballos - porque tenían a Langoni. Pero también lo hizo porque el técnico era Ibarra, quien que supo ver y hacer explotar el talento de un chico que, antes de él, no tenía definido su puesto ni había despertado su poder de gol. La confianza y la libertad fue vital para inventar a un goleador que es y puede ser aún más importante para Boca.

TODOS LOS GOLES DE LUCA LANGONI EN BOCA

ANTES DE IBARRA

2014 en infantiles:



1 - Escuela Santos (Go Cup disputado en Brasil)



2 -Vila Nova de Goais (Go Cup disputado en Brasil)



3 - Colo Colo (Por la final de la Go Cup disputado en Brasil)



2016 en Juveniles:



4 - Olimpo (Novena División)



2017 en Juveniles:



5 - Atlético Paranense (Octava División; en la Dani Cup disputada en Brasil)



2019 en Juveniles:



6 - Aldosivi (Sexta División)



7 -Huracán (Sexta División)



8 - Patronato (Sexta División)



9 y 10 - Racing (Sexta División)



2021 en Reserva:



11 - Patronato



DESPUÉS DE IBARRA



2021 en Reserva:



1, 2 y 3 - Central Córdoba



4- Sarmiento (Final por el Trofeo de Campeones)



2022 en Reserva:



5 - Arsenal



6 - San Lorenzo



7 y 8 - Argentinos Juniors



9 y 10 - Estudiantes de La Plata



2022 en Primera:



11 y 12 - Atlético Tucumán (Liga Profesional 2022)



13 - Colón de Santa Fe (Liga Profesional 2022)



14 - Godoy Cruz (Liga Profesional 2022)



15 - Quilmes (Copa Argentina 2022)



16 - Sarmiento (Liga Profesional 2022)