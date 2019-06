Lozano tiene clara la meta: "Ganar, de eso depende para que continuemos con vida"

El delantero del seleccionado catracho sabe que no hay margen de error, este viernes frente a Curazao, después de la caída ante Jamaica.

Anthony Lozano realizó una llamada urgente para conseguir la victoria, luego de lo que fue el debut de la Selección hondureña en la con tropiezo 3-2 en Kingston a manos de .

Los dirigidos por Fabián Coito juegan frente al más débil del grupo, Curazao, y necesitan el triunfo en el BBVA Compass Stadium de Texas para jugar el mano a mano con El Salvador en la última fecha en pos de llegar a los cuartos de final.

"El primer partido jugamos como visitantes, era complicado. Pero estamos trabajando en lo que se falló el juego anterior y, sobre todo, ganar, porque de eso depende para que continuemos con vida. Al equipo lo veo enchufado, con ganas de jugar el partido y poder hacer un buen juego y ganarlo", aseguró el atacante de 26 años.

Además, el Choco hizo un análisis sobre un rival que, a priori, parece accesible pero que le dio trabajo a los salvadoreños: "Estamos tratando de mejorar el sistema de juego, encontrarnos mejor dentro del campo, la distribución sobre todo; ante Jamaica nos faltó presionar, en eso estamos fallando. El equipo va a mejorar en eso".

Por otra parte, el delantero de sabe que las chances se minimizan en caso de no ganarle este viernes a Curazao. "Se nos complica mucho. Pase lo que pase, tenemos que ganar, jugando bien o jugando mal, pero vamos a buscar jugar bien para que así el resultado llegue. La defensa de Curazao es fuerte, de jugadores muy rápidos, técnicamente no son malos. Tenemos que saber que el partido no será fácil y tenemos que trabajarlo para ganarlo", sentenció.