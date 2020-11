Lozano, sobre Gattuso: "Cuando se enoja es un ogro, pero hay que adaptarse"

El extremo mexicano habló sobre el buen momento que vive en el Napoli y la relación que tiene con el director técnico italiano.

Hirving Lozano pudo revertir su complicada situación en el Napoli y ahora es una de las figuras de la Serie A. El mexicano considera que una de las claves de este cambio es haber entendido a Gennaro Gattuso, aunque reconoce que el director técnico italiano tiene una personalidad bastante particular.

"Tiene su forma de ser, es directo y cuando se enoja es un ogro. Tiene un carácter fuerte. Pero hay que aprender de eso y adaptarse, creo que he aprendido de eso, saber cómo entrarle al entrenador, cómo manejar esta experiencia del año pasado. Fue difícil pero me abrió los ojos", dijo Lozano a TV Azteca.

El Chucky confiesa que tuvo problemas de adaptación en su primer año con el Napoli, entre otras cosas por el cambio de entrenador con la temporada en curso y los pocos minutos que tuvo. Sin embargo, considera que eso le sirve de experiencia para afrontar de la mejor manera esta segunda temporada.

"Ese año que pasó traté de aprender lo que más pude de mis compañeros, de su experiencia. Y creo que sí me siento un jugador mucho más completo, más maduro y aprendí muchísimas cosas más", comentó el habilidoso extremo mexicano, convocado para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.

Aunque se encuentra muy bien en el equipo italiano, con el que poco a poco demuestra que tiene lo necesario para brillar en una liga top, Lozano no le cierra la puerta a un eventual traspaso a un equipo importante de Europa e incluso reconoce que hay varios destinos a los que le gustaría llegar.

“Nunca se sabe qué pueda pasar al futuro. Me gusta el futbol italiano, la confianza con los mismos compañeros y tener esa conexión. Es difícil, pero desde que estuve en el siempre traté de cambiar a una liga más competitiva. Me gustaría tener otro objetivo, pues hay grandes equipos que me gustarían", concluyó.