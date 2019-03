Lozano: "Agradezco que Coito haya tomado la decisión de venir"

El delantero de Girona habló sobre la llegada del uruguayo como nuevo seleccionado catracho. Además, se puso a disposición para la fecha FIFA.

Anthony Lozano, uno de los hondureños destacado en el fútbol extranjero, se mostró entusiasmado con la llegada del uruguayo Fabián Coito para tomar el cargo de la Selección de Honduras.

“Estuve al tanto de todo lo que tiene que ver con la Selección, no he hablado con él todavía, pero le agradezco que haya tomado la decisión de venir. Tenemos la curiosidad de cómo va a jugar, cómo planteará los partidos”, declaró el Choco al programa Acontecer Deportivo.

En la misma sintonía, dejó en claro que estará disponible para el amistoso del 26 de marzo contra Ecuador, en lo que será el debut de Coito en la Bicolor. “Son fechas FIFA, no hay ningún problema. El club está obligado a prestar a los futbolistas en fechas FIFA”, remarcó.

En tanto, Lozano habló de su futuro: “La prioridad es seguir jugando aquí (en Europa) y si me muevo será aquí mismo, pero no me puedo cerrar las puertas".