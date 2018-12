Los retos de Pinto en el banco de Millonarios

El estratega santandereano fue oficializado como nuevo DT Embajador y tiene una dura tarea por delante.

Desde este miércoles empieza oficialmente la era de Jorge Luis Pinto en Millonarios . El experimentad técnico llega a un club donde la mediocridad no es una opción y la vara está demasiada alta por la historia que lleva a cuestas, por lo que tendrá retos importantes desde su primer día en el cargo.

LA DURA TAREA DE CORTAR CABEZAS

Lo primero que deberá hacer el profesor Pinto a su llegada a Millonarios es conocer la plantilla de jugadores para que pueda descartar aquellos que no cumplen sus expectativas. Desde la hinchada hacen eco varios nombres que, a criterio de los seguidores, no tienen el ADN para portar la camiseta del Embajador, sin embargo, las decisiones las tomará el nuevo cuerpo técnico.

FICHAR CON CRITERIO Y CALIDAD

Además reducir la nómina, el santandereano deberá traer a varios jugadores que se ajusten a su ideología de juego y aparte potenciar a los futbolistas que han estado en el club y que han sido fichas claves en los últimos éxitos del equipo profesional.

BUSCAR UN PROCESO LONGEVO PERO PRODUCTIVO

Este nuevo proyecto en Millonarios debe estar trazado a largo plazo , la base principal del equipo tiene un promedio de edad alto, por lo que después de decir quienes no van más, la siguiente tarea es recuperar el talento juvenil que ha brillado en Millonarios y que se ha ido perdiendo con el tiempo.

RECUPERAR LA CONFIANZA DE UNA DE LAS HINCHADAS MÁS GRANDES

La hinchada Albiazul es fiel pero exigente. No solo exige resultados, sino que también pide un fútbol vistoso y efectivo . Han sido varios los técnicos que han tenido que dejar la institución por no conquistar a la tribuna y otros que lo han logrado, pero no han obtenido resultados.

GANAR...

Millonarios lleva a cuestas un historia que más allá de lo gloriosa que es, parece convertirse en una pesada carga cuando ve a sus rivales de toda la vida sumar más y más titulos, Pinto tiene la dura tarea de poner copas en la vitrina , con la agravante de que los hinchas no parecen tener mucha más paciencia para esperar.