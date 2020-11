Los retiros de Mascherano y Gago: el 2020 derrotó a dos luchadores incansables

Javier Mascherano y Fernando Gago jugaban en la misma posición, aunque representaban estilos de juego diferentes: el primero, un batallador incansable , con una capacidad atlética excepcional y un quite siempre efectivo; el segundo, con una categoría fenomenal con el balón en su pie , infalible en el primer pase y con la frente siempre en alto. De hecho, fueron contemporáneos y complementarios, especialmente durante el ciclo de Alejandro Sabella, para solucionar buena parte del trabajo y dejar a Lionel Messi con la libertad de hacer lo que gustara. En menos de una semana, el fútbol perdió a los dos, víctimas de un 2020 que no perdona.

El punto en comparación es el de haber sido dos guerreros . El Jefecito lo fue adentro de la cancha. Ninguna pelota estaba totalmente perdida si su propósito era recuperarla. Pintita, por su parte, lo fue afuera. En el quirófano, en las rehabilitaciones de cinco lesiones gravísimas para un deportista de élite en el lapso de un lustro . Pero ninguna lo derrotó, aunque en la sumatoria de recuperaciones estuvo prácticamente tres años afuera. Y como dijera en su carta de despedida, logró su gran objetivo: el de elegir cuándo decirle adiós al fútbol y no que el fútbol lo despidiera a él .

Ambos fueron víctimas de la pandemia . No por haber sufrido el maldito coronavirus que cambió para siempre el mundo, sino por haberlos obligado a replantearse sus carreras. Los dos coincidieron en revisar sus energías durante la cuarentena, aunque decidieron seguir hacia adelante. También fueron víctimas del fútbol argentino : de su nivel exigente, aunque la Copa Liga Profesional pareciera un torneo amateur, lo cual es también lo negativo, en un certamen con muy poco en juego, con un sistema inédito que demoró siete meses su reinicio, mientras varios países vecinos llevaban algunos meses de juego.

