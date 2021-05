Joan Laporta atendió a los medios de comunicación este viernes en el Camp Nou y habló, entre otras cosas, de la situación de Ronald Koeman y del futuro más inmediato del banquillo del Barcelona. No quiso confirmar si el entrenador holandés seguirá o si se está buscando a otro técnico, aunque algunos silencios le delataron en la línea del cambio.

Sin embargo, Laporta también comentó que Koeman fue este jueves al hospital. "Nos dio un susto", dijo el presidente del club. Una frase que indignó a la agencia de representación del entrenador holandés, que no dudó en escribir un tuit criticando al máximo dirigente azulgrana:

We regret the way it got into the media. Ronald is fine, there is nothing to worry about.