Los posibles sucesores para Marcelo Gallardo como entrenador de River

Nadie en Núñez quiere imaginar cuando Gallardo no esté en el banco de suplentes, pero hay varios candidatos anotados para la sucesión.

Cada fin de año que pasa, el futuro de Marcelo Gallardo es una incógnita, más allá del contrato firmado hasta diciembre de 2021, cuando finaliza además la presidencia de Rodolfo D'Onofrio. Una vez que finaliza la competencia, el DT analiza su "energía" y hasta ahora siempre se inclina por continuar como entrenador de River.

Claro está, los hinchas temen ante la posiblidad de que un día diga 'basta', al no tener objetivos por cumplir. Y frente a ello, son varios los que se autopostulan o que cuentan con los pergaminos para sentarse en lo que será el banco más caliente del fútbol argentino una vez que esté vacante.

MATÍAS BISCAY

El día que el Muñeco decida ponerle fin a su glorioso ciclo, todas las miradas apuntarán a quien estuvo con él desde el minuto cero, incluso antes cuando hizo su primera experiencia en Nacional de . Su amigo desde hace más de dos décadas quedará en la encrucijada de acompañar a Gallardo a donde lleve su carrera o la de tomar el mando en un plantel al que conoce como nadie y al cual dirigió en los partidos más importantes de los últimos tiempos, ante Tigres en el 2015 y contra Boca en Madrid.

GERMÁN BURGOS

En una situación similar a la de Biscay, desde hace tiempo se espera que el Mono se independice de Diego Simeone y largue su carrera en solitario. Y si bien es candidato natural a hacerlo en cuando se despida el Cholo, en River aún le guardan un enorme cariño por haber sido el arquero de la 1996. Además, el propio Mono fue quien declaró a medios partidarios: "Estoy seguro de que voy a ser entrenador de River, es mi casa".

RAMÓN DÍAZ

"A Ramón le tira volver", dijo Emiliano Díaz hace algunas semanas. Y si bien él mismo reconoció que preferiría seguir en el exterior, el mundo River volvió a mirar hacia "el riojano más famoso", entrenador que precedió a Gallardo y con el que ganó su último título local. Lógicamente, su nombre es una fija cuando la dirigencia deba buscar DT.

PABLO AIMAR

El Payaso aún no tiene experiencia con un equipo profesional, pero está siendo muy elogiada su tarea al frente de la Selección argentina Sub 17 y sentado en la mesa que conduce los destinos de todas las categorías de la Albiceleste. Su regreso como jugador en el 2015 no fue lo que esperaba, pero sin dudas tendrá alguna vez la oportunidad de dirigir al Millonario.

MARTÍN DEMICHELIS

Su nombre apareció en tiempos de coronavirus y entrevistas durante la inactividad. Actualmente en el Sub 19 de Bayern Munich, el exdefensor confesó que su sueño es dirigir al Millonario, aunque valora y disfruta de la tarea realizada por el Muñeco. Por ahora, sus chances son prácticamente nulas.

EDUARDO COUDET

Uno de los técnicos jóvenes mejor posicionados del fútbol argentino, sobre todo luego de ganar la Superliga en Racing. Actualmente se encuentra en Inter de Porto Alegre, pero en Núñez lo recuerdan con cariño y sabe que, tarde o temprano, tendrá su posibilidad.

HERNÁN CRESPO

El ahora técnico de vive una relación de amor-odio con los hinchas, ya que algunos le reprochan no haber terminado su carrera en el club, sobre todo en tiempos de pelea por no descender y, al tiempo siguiente, por volver a Primera. Para colmo, su equipo fue uno de los que impidió la consagración en la última Superliga, pero un grupo importante priorizan siempre sus goles en la final de la Copa del 96. De su desempeño en el Halcón dependerá si se gana la oportunidad. "Ahora quiero tratar de hacer los méritos suficientes para que el día de mañana los dirigentes se fijen en mí. Sería hermoso volver a representar a River, pero no sé si algún día a pasar, aunque creo que en algún momento nos vamos a volver a cruzar", le dijo hace algunos días a Goal.

PABLO LAVALLÉN

"Obvio que me animaría a agarrar el post Gallardo". Surgido en el club, de perfil bajo, exentrenador de las juveniles (dirigió la Séptima cuando Gallardo recién comenzaba su ciclo como DT) y con la recordada campaña de en la en el lomo, el exdefensor se autopostuló y tiene pergaminos suficientes para que al menos su currículum sea considerado.

ENZO FRANCESCOLI

No son pocos los que piensan que el Príncipe podría dejar el cargo de manager y largarse a la dirección técnica por primera vez en su vida. De todas maneras, para ello podría arriesgar no solo su idolatría, sino su excelente trabajo como nexo entre el Muñeco, el plantel y la dirigencia, metido en la elección de refuerzos y coordinación.