Debate en el Atlético de Madrid: fichar o no fichar, esa es la cuestión

Sin Diego Costa, Simeone se queda en punta con Correa, Morata y el recién recuperado Joao Félix

Sin Diego Costa, una de sus armas favoritas, Simeone se devana los sesos. Busca lo mejor para el equipo. Y el club, también. La posibilidad de realizar un fichaje sería del agrado del técnico, pero las posibilidades de que eso acabe pasando en el mercado de invierno son complicadas. El Atleti ahora se mueve en dos direcciones: la primera, la necesidad de reforzar al equipo tras la lesión de Costa y la posible baja de Saponjic, con algo más que la cantera; y segunda, saber que para poder fichar, antes hay que vender, porque el club está obligado a liberar espacio salarial en la plantilla para cumplir con el límite de coste de plantilla impuesto por . ¿Qué planes tiene en el horizonte el ? ¿Fichar o no fichar? Esa es la cuestión.

Que Costa se recupere bien. La noticia fue un jarro de agua fría para jugador, entrenador y club. Ahora todos buscan tener los mejores consejos médicos y buscar los mejores especialistas para que esa hernia discal cervical pueda no dejar efectos secundarios en el futbolista. Costa, en un principio, estaría como mínimo dos meses largos fuera de combate, que seguramente acabarían siendo tres, porque el proceso de recuperación no será instantáneo. Su baja plantea debate sobre si se debería fichar a alguien o no. Simeone y el club lo estudian.

A falta de Costa, buena es la cantera. Simeone se quedará, con Costa lesionado y Saponjic fuera, con tres jugadores para la delantera: Joao Félix, Ángel Correa (que estaba casi fuera del club este verano) y Álvaro Morata. Muy pocas piezas para un calendario muy cargado, con un importante carrusel de partidos de máxima exigencia entre Liga, Copa y Champions. De ahí que Simeone vaya a apostar por la cantera. Riquelme, Camello y seguramente Borja Garcés, tendrán oportunidades y serán habituales para completar las listas del cuadro colchonero.

Bruno Guimaraes, en el horizonte. Mientras decide si ficha o no en invierno, el Atleti tiene encarrilado el futuro del brasileño, que se ha negado a renovar con Ath. Paranaense. La opción de compra preferente a la que tiene derecho el Atlético de Madrid por Bruno Guimaraes se fijó en 30 millones de euros y es válida hasta 2020 . Es decir, que si el Athletico Paranaense recibe una oferta por Bruno en los próximos meses, el Atlético tiene la posibilidad de activar esta opción y llevarse al jugador, que actualmente tiene una cláusula de 40 millones de euros.

Reinier, cada día más cotizado. La estrella del Flamengo ha renovado, pero para reducir su cláusula, que pasa de ser de 62 millones a apenas 35. El jugador está en el punto de mira del Atlético de Madrid desde hace tiempo, pero los colchoneros tienen bastante competencia: o FC también están trabajando para firmar al jugador. El Atleti desea a Reinier, pero ahora mismo tendría serias dificultades para poder afrontar su fichaje, salvo que hiciese hueco en su plantilla con alguna baja.

Nadie descarta a Rodrigo Moreno. El pasado verano Gil Marín y Peter Lim pactaron su compra por 60 millones de euros, como informó Goal. El fichaje no cuajó debido a que el Atleti no fue capaz de vender a Correa y liberar masa salarial para poder incluir a Rodrigo en su plantilla. Está por ver si Peter Lim seguiría manteniendo las mismas condiciones por Rodrigo, que siempre ha interesado a Simeone. En todo caso, el Atleti no ha cambiado: para poder fichar a Rodrigo, antes tendrá que sacar a alguien de la plantilla. Nadi descarta a Rodrigo, pero después de su compra frustrada, parece complicado que pueda recalar en el Atleti.

Saponjic, fuera. Procedente del por 500.000 euros, el balcánico no ha tenido oportunidades en el Atleti y el club cree conveniente buscarle una cesión en este mercado de invierno. Su paso por el Atlético de Madrid ha sido intrascendente. No ha contado nunca en las alineaciones de Simeone y en su caso, lo usual ha sido quedarse fuera de bastantes convocatorias. Saldrá.