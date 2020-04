Los particulares detalles de la primera liga que ganó Messi con el Barcelona

Fue en la temporada 2004-2005 y significó el 16° título del conjunto azulgrana, poniendo fin a una racha de cinco años sin festejos en el torneo local

Hay una fecha de inicio para empezar a contar la enorme cantidad de títulos que ganó Lionel Messi con el . Es que el argentino, con la camiseta azulgrana, festejó su primera liga en la temporada 2004-2005: fue el 16° campeonato local que logró el club catalán, poniendo fin a una racha de cinco campañas sin festejos en el certamen doméstico. Hoy, a casi 15 años de aquella gesta, de la mano de Opta repasamos los particulares detalles que tuvo este torneo.

LOS NÚMEROS DE LIONEL

Tenía 17 años cuando empezó la temporada 2004-2005. Su debut fue el 16 de octubre de 2004, contra el , saliendo del banquillo. Ese día, el rosarino disputó apenas siete minutos. En aquella liga, por otra parte, jugó en total siete partidos (71 minutos, contando todos los juegos) y marcó sólo un gol: fue el 1 de mayo de 2005, contra el . Desde aquel primer tanto hasta hoy, Messi tiene en total 438 goles en , siendo el máximo goleador histórico.

LOS NÚMEROS DEL CAMPEÓN

El Barcelona, dirigido en aquel entonces por Frank Rijkaard, terminó el torneo con 25 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Utilizó a 26 futbolistas. Sus mayores victorias: 4-0 vs. y 0-4 vs. Málaga y . Su mayor derrota: 3-0 vs. .

EL GOLEADOR CULÉ

Samuel Eto´o fue el máximo artillero del Barcelona en aquella liga: marcó 24 goles, siendo superado únicamente por Diego Forlán (Villarreal), quien finalizó con 25 gritos.

EL ASISTENTE CULÉ

Deco, en aquella campaña, fue el máximo asistente blaugrana: ocho pases, aunque sólo uno tuvo como destinatario a Eto´o. En dicho torneo, el rey de las asistencias fue Joaquín (15), con el .

VÍCTOR VALDÉS, EL MEJOR PORTERO

El catalán, quien jugó 35 partidos, recibió sólo 25 goles y mantuvo 19 veces la portería cerrada. Fue el portero con menos goles encajados por partido: 0,71 fue su promedio. Iker Casillas ( ), en aquel certamen, sufrió 30 tantos en 37 juegos (0,81 de promedio).

MÁS PARTICULARIDADES

-Tras esa temporada, el , el y el Albacete descendieron a Segunda División.

-Ronaldo Nazario brilló ese año en el Real Madrid: anotó seis dobletes en la competición liguera (21 goles en 34 partidos, en total), más que ningún otro jugador.

-El Villarreal (finalizó tercero), además de Forlán, tuvo a un inspiradísimo Juan Román Riquelme: nueve asistencias y 15 goles.

- El Barça consiguió 73 goles en esta campaña: es la menor cifra del conjunto barcelonés en aquellos campeonatos disputados a 38 partidos en los que finalmente fue campeón.