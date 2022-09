Los números de Carlos Tevez como DT de Rosario Central: partidos y resultados

Tras decidir su retiro como futbolista, Carlitos anunció que quería ser entrenador. La primera prueba es enderezar el rumbo de Rosario Central.

El último partido de Carlos Tevez como profesional fue el 31 de mayo de 2021, en el Estadio Bicentenario de San Juan. Boca quedó eliminado por penales ante Racing de la Copa de la Liga y el Apache decidió tomarse un tiempo que duró hasta el 4 de junio de 2022, día que anunció en entrevista con Alejandro Fantino su deseo de ser entrenador.

Rosario Central fue una de las instituciones que decidió buscarlo para comandar al primer equipo, y tras una negociación en tiempo récord, luego de la salida de Leandro Somoza, Carlitos se puso el buzo de DT. Su debut fue derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata, en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha de Torneo de la Liga Profesional. Y si bien logró ganar nada menos que el clásico ante Newell's, sufrió la eliminación en la Copa Argentina y no consigue regularidad en el certamen. Tras vencer 3-1 a Barracas Central jugando un tiempo prolongado con uno menos, visitó La Bombonera para empatar 0-0 ante Boca.

El Central de Tevez solo ha ganado un partido de los últimos siete, por lo que comenzaron los rumores de un posible final de ciclo. Ante eso, Carlitos respondió de forma contundente: "Tal vez me expresé de la manera incorrecta, pero yo quiero estar acá, más que nada por los chicos. Dije que no me iba a bajar del barco y no lo voy a hacer, quiero apoyarlos hasta el final". Y siguió para no dejar dudas: "Mi proyecto siempre fue con los chicos, pero es un proceso de acompañarlos con gente de experiencia que puedan hacerse cargo de la situación. El problema es que están poniendo el pecho por el club ellos, es necesario tener jugadores que puedan hacerse responsables de esta situación, no le tiene que tocar a los chicos porque todavía no están preparados. Esto es un proceso".

SUS NÚMEROS, EN DETALLE:

Competición PJ PG E PP GF GC Campeonato local 16 5 5 6 14 15 Copa Argentina 1 0 1 0 1 1

TODOS LOS PARTIDOS DE TEVEZ EN ROSARIO CENTRAL: