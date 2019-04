Los mensajes que apuntan a la continuidad de Marcelo y Varane

El brasileño y el francés podrían dejar el Real Madrid el próximo verano. ¿Qué dijeron los protagonistas tras la victoria sobre el Athletic?

Habló la estrella del . No sólo en el partido contra el de Bilbao, en el que marcó tres goles. Sino también la estrella del equipo durante toda la temporada, en la que ya lleva 30 dianas. Karim Benzema pasó por zona mixta y explicó la razón por la que marca tantos goles y, además, aseguró que su compatriota y compañero Raphael Varane quiere seguir en el club. Cabe señalar que, según informó hace algunos días La Sexta, Varane ya avisó a la directiva merengue que quiere abandonar el Bernabéu.

"Dijiste a las teles que quieres seguir, ¿qué le dirías a Varane, que querría irse del club?", le preguntó un periodista al ariete galo, autor de un hat-trick contra Los Leones. Sin embargo, Benzema fue contundente con su respuesta y negó que Varane quiera marcharse. "No dijo que se quiere ir, está bien, está feliz con su juego y quiere seguir en el Madrid", sentenció el ex del Olympique de .

Otro de los jugadores que podrían irse del club capitalino el próximo verano es Marcelo. El lateral izquierdo brasileño no tuvo una buena temporada y llegó a ser suplente cuando Santiago Solari se sentó en el banquillo del Bernabéu. Sin embargo, y pese a los rumores que apuntan a una posible salida del internacional por la Canarinha, probablemente a la , el propio Marcelo aseguró que quiere quedarse en el Real Madrid.

"Estoy muy centrado en mi equipo, todo lo que ha pasado no me ha afectado. He seguido trabajando, ayudando a mis compañeros, jugando o no. Siempre he estado aquí con todos. Creo que jugar o no jugar es parte de la temporada del futbolista, pero nunca he dejado de trabajar y apoyar a mis compañeros", empezó diciendo en zona mixta. Y agregó: "Todos saben la felicidad que tengo y demuestro todos los días vistiendo esta camiseta. Sobran las cosas que dicen de fuera, el Real Madrid es mi casa y quien me conoce lo sabe".

A continuación, el resto de las respuestas que dejó Benzema a los medios de comunicación:

¿Has estado muy solo en la temporada?

"Solo no, porque necesito de ellos, como ellos me necesitan a mí. Fue una temporada difícil para nosotros, porque siempre ganamos títulos en el Madrid. Pero como dije siempre, en el fútbol a veces se cambia y esta temporada fue difícil. Tenemos que ganar los 5-6 partidos que quedan".

¿Por qué marcas ahora tantos goles?

"Hoy sí marco porque jugamos con un sistema que me toca jugar de 9, cerca de la portería, no necesito bajar para tocar el balón. Fue un gran partido para nosotros".

La vuelta de Zidane

"Significa mucho. Estamos feliz con él, no solo yo, la afición también".

Jugaste con Cristiano al lado y ahora te sales como 9. ¿Estás cómodo o quieres un 9 para la próxima temporada?

"Es cosa del club, me da igual a mí. Con otro jugador o no. Me focalizo en el grupo, en lo que puedo hacer para ayudar a mi equipo siempre".

Record de goles en 2012

"Esos son récords. Siempre que me ponen en el campo es para ganar puntos. Luego vienen los goles y las asistencias, es lo que me pongo en la cabeza.

Herrerín: Fue una persona muy buena, tengo muchos buenos recuerdos con él".