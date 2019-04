Los memes por el bigote con el que Alexis Sánchez regresó al Camp Nou

Alexis mostró su nuevo look, y a pesar de ingresar por 10 minutos, poco pudo hacer para revertir la goleada que le propinó . Eso sí, recibió el cariño de la gente en el Camp Nou, ya que los hinchas lo recibieron con una cálida ovación.

Sin embargo en redes sociales no faltaron los memes por el bigote que estrenó el chileno en su regreso a las canchas.

What the fuck is that on Alexis Sanchez top lip pic.twitter.com/e31DrRiv2O