¿Qué fue de la vida de los jugadores que descendieron con River?

¿Dónde están hoy los hombres que jugaron aquel partido hace nueve años?

La tarde más negra en la rica historia de River tuvo protagonistas que, tras el fatídico episodio, tomaron caminos con resultados dispares. ¿Dónde están hoy los hombres que jugaron aquel partido hace nueve años?

JUAN PABLO CARRIZO

Tras ser uno de los referentes del equipo que terminó descendiendo, Juan Pablo Carrizo se fue al fútbol italiano y pasó sin éxito ni rodaje por Lazio, Catania e Inter. En el Monterrey mexicano jugó un poco más, mientras que en Cerro Porteño de Paraguay, en el 2019, completó una temporada de 40 partidos jugados. No obstante, rescindió el contrato que tenía hasta diciembre del 2020 y actualmente se encuentra libre, sin club.

JONATAN MAIDANA

Jonatan Maidana, defensor surgido de Boca, fue el único que se quedó en el club hasta finales del 2018 tras el descenso. Clave en el equipo que volvió a Primera, se consolidó y fue uno de los máximos referentes del ciclo Gallardo, acumulando nada menos que un total de 11 títulos con la camiseta del Millonario. A principios del 2019, emigró al Toluca mexicano y a principios del 2021 volvió a Núñez.

ALEXIS FERRERO

A los 41 años, Alexis Ferrero hoy es el manager de Central Córdoba de Santiago del Estero, en la Primera División. Tras el descenso, se fue a Huracán, jugó en el Rangers de Chile, tuvo otro ciclo en el Globo y luego pasó por San Martín de Tucumán, el Ferroviario santiagueño, San Luis de Chile y San Martín de Mendoza, donde jugó hasta principios del 2020.

JUAN MANUEL DÍAZ

El uruguayo Juan Manuel Díaz se quedó a jugar en la B y formó parte del regreso a la máxima categoría. Después se fue a Nacional de su país. Sin lugar en el Bolso, pasó a Racing de Montevideo y luego al AEK Atenas, donde vio más partidos sentado en el banco que dentro de la cancha (jugó apenas cuatro encuentros) y terminó yéndose en 2017, poniéndole punto final a su carrera con apenas 29 años.

FACUNDO AFFRANCHINO

Luego del descenso, Facundo Affranchino se fue a San Martín de San Juan y después volvió al Millonario, pero no pudo hacer pie. Estuvo de nuevo en San Martín, en Belgrano, otro paso por River, Lobos BUAP de México, Unión de Santa Fe, Ferro, Instituto de Córdoba, Villa Dálmine, Olmedo de Ecuador y Olimpo de Bahía Blanca, club en el que juega en la actualidad en el Federal A.

WALTER ACEVEDO

Walter Acevedo, con 35 años, se transformó en representante de jugadores luego de su último paso por el Municipal de Guatemala. Luego del descenso, pasó por Banfield, otra vez River, Zaragoza de España, Tigre, Defensa y Justicia, All Boys y Birkirkara FC de Malta.

CARLOS ARANO

Carlos "Chiche" Arano fue uno de los abanderados del regreso a Primera tras participar del descenso. Se quedó en el club hasta mediados de 2013 y luego volvió a Huracán. Su último club fue Barracas Central, de la Primera B Metropolitana, donde se retiró en 2016. Actualmente es técnico en las divisiones inferiores de Racing.

ROBERTO PEREYRA

Roberto Pereyra dejó el club tras el descenso y pudo triunfar en Europa. Tras un paso por el Udinese llegó a la Juventus, donde ganó cinco títulos. Luego, pasó al Watofrd inglés, donde jugó cuatro temporadas hasta que en septiembre del 2020 regresó al Udinese. Además, formó parte de la Selección argentina que disputó la Copa América de Chile 2015 y estuvo en los planes de Lionel Scaloni.

ERIK LAMELA

Sin dudas, uno de los que mejor pudo "lavar" su imagen. Luego de perder la categoría con River, fue adquirido por la Roma, donde estuvo hasta 2013 antes de irse al Tottenham, su club actual. Sus grandes actuaciones en la Premier League le abrieron las puertas de la Selección argentina, aunque las lesiones nunca le permitieron asentarse del todo.

LEANDRO CARUSO

Difícil fue la carrera de Leandro Caruso luego del 26-J. Hoy tiene 39 años y juega en Dock Sud, de la Primera C. Antes, estuvo en Juventud Unida de San Luis en la B Nacional, Godoy Cruz (2 veces), Huracán, Argentinos y All Boys.

MARIANO PAVONE

El penal que falló en el fatídico encuentro ante Belgrano lo dejó como uno de los apuntados por los hinchas riverplatenses. Tras aquel encuentro se fue a Lanús y después al Cruz Azul mexicano. En 2015, Vélez confió en su poder de gol y lo contrató, estuvo seis meses a préstamo en Racing y volvió a Liniers, donde recuperó su mejor forma. Volvió a Estudiantes de La Plata, tuvo un paso por Defensor Sporting de Uruguay y hoy, con 39 años, juega en Quilmes, en la Primera Nacional.

DANIEL VILLALVA

El Keko Villalva fue uno de los que ingresó en el segundo tiempo el 26-J. También formó parte del equipo que se coronó en la Primera B Nacional al año siguiente y después pasó a Argentinos. Tras un breve regreso a River, en 2014 desembarcó en los Tiburones Rojos de Veracruz, donde tuvo dos ciclos, con un paso por Querétaro en el medio. A principios de 2020 pasó al Goiás brasileño y ya en 2021 aterrizó en Guaraní de Paraguay.

FABIÁN BORDAGARAY

El delantero también ingresó en el complemento aquella tarde. Luego de jugar en la B con River, se fue a Argentinos y luego estuvo en San Lorenzo, Rangers de Chile, Levadiakos de Grecia y Caracas de Venezuela. Aterrizó en Defensa y Justicia, tuvo un corto paso por Rosario Central, volvió al Halcón y jugó para el Dorados de Diego Armando Maradona. Actualmente defiende la camiseta de Banfield.

ADALBERTO ROMÁN

Si bien no jugó el partido de vuelta de aquella Promoción por estar suspendido, el paraguayo Adalberto Román se ganó un lugar especial al cometer un infantil penal por una insólita mano en la ida en Alberdi. Fue cedido al Palmeiras tras jugar pocos partidos en la B y después volvió a Núñez, pero no tuvo continuidad. En 2013 pasó a Libertad de su país, estuvo en Cerro Porteño y en 2019 jugó en Sportivo San Lorenzo de Paraguay. "A finales del 2019 dejé el fútbol, Sportivo San Lorenzo fue mi último club. En el 2020 hablé con la gente de Atyrá (equipo de la División Intermedia), llegué a un acuerdo con ellos, pero a causa de la pandemia el torneo no se jugó y quedé colgado como muchos otros jugadores. Este año me volvieron a contactar, pero no llegamos a un acuerdo en lo económico y tomé la decisión de dejar definitivamente el fútbol. Me mudé a La Colmena (interior de Paraguay) con mi familia, me dedico a la ganadería, compré un campo y trabajo en mi propia granja", contó.

JOSEPMIR BALLÓN

Curiosa historia la del peruano Josepmir Ballón, que pese a no tener lugar en los planes de Juan José López, fue clave para River antes del descenso. ¿Qué hizo? Se lesionó y permitió que Erik Lamela jugará los últimos partidos del torneo y la Promoción gracias al artículo 225. Hoy, con 33 años, juega en Alianza Lima de su país y disputó las Copas Américas 2011, 2015 y 2019 con su Selección.

JUAN JOSÉ LÓPEZ

Una de las grandes "caras" del descenso: Juan José López dirigió el último año de River en Primera y, pese a una campaña no tan mala como las anteriores, no pudo enderezar el barco y consumó su cuarto descenso como DT. El golpe fue tan grande que renunció al día siguiente y estuvo tres años sin dirigir. En 2014 volvió para sentarse en el banco de San Martín de Tucumán, sin demasiado éxito, y su último club fue Juventud Antoniana de Salta, hasta noviembre de 2016.