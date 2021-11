Los hombres del líder

El Real Madrid, tras el tropiezo de la Real Sociedad este domingo, se colocó al frente de la clasificación en Primera División. El equipo blanco, sin alardes, ha demostrado hasta ahora ser un equipo sólido y con mucha más presencia en área contraria que en años anteriores.



Para ello, el Ancelotti, tras la derrota ante el Espanyol, llegó a dos claras conclusiones: 4-3-3 y menos rotaciones. Desde entonces el equipo blanco está invicto y apenas ha variado la alineación titular. Solo Benzema, por lesión, Modric y Militao, por descanso, y Carvajal, porque regresaba de una larga ausencia, han desaparecido del once en algún partido.



Ni siquiera este pasado domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada Ancelotti decidió renovar el once tras el parón de selecciones y antes de la Champions, típico escenario en el que muchos titulares suelen descansar. Solo lo hizo Militao.





Ahora los madridistas ya no deben ni esperar a la confirmación oficial del once para sabe qué equipo juega: exceptuando el socio de Benzema y Vinicius en ataque, los otros diez futbolistas se los saben ya de memoria: Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius y Benzema.



Por el momento no habrá aficionado alguno que tenga queja en cuanto al rendimiento del equipo, pero sí quizás haya algo de preocupación respecto al hecho de que el once es algo veterano y quizás la carga de partidos pueda pasar factura en los meses decisivos. No hace falta recordar que Ancelotti, en su última temporada con el Real Madrid, cuajó una racha espectacular en otoño pero luego el equipo se le cayó en la segunda vuelta.



El propio Ancelotti habló sobre esto en rueda de prensa este martes a pregunta de GOAL. El italiano tiene claro dada su dilatada experiencia en el fútbol que las rotaciones son importantes pero no siempre. "Ahora hay una buena dinámica. Para mañana pueden volver Rodrygo y Militao que están frescos, pero no pienso rotar", comentó sobre el encuentro ante el Sheriff.

El descanso llega con los cambios

Si bien en el once titular Ancelotti apenas hace variaciones, si el partido está decidido, el italiano no duda en tirar de los cinco cambios para que sus hombres de confianza lleguen algo más descansados al siguiente compromiso.

Carletto ha llegado a quemar los cambios en siete de los 17 partidos que van esta temporada y en tres de los últimos siete desde aquella derrota en el RCD Stadium. Solo por comparar, Zidane, la pasada temporada, llegó a realizar las cinco permutas en doce partidos de los 51 que disputó el Real Madrid. Eso supone un incremento del 18% respecto a la gestión del francés de los partidos.