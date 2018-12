Los hermanos Mac Allister: ¿de qué juegan Alexis, Kevin y Francis, los hijos del Colorado?

Nicolás Burdisso quiere quedarse con uno de los descendientes del Secretario de Deportes de la Nación. ¿Quién es?

Hace unos meses, Alexis, Kevin y Francis Mac Allister, hijos de Carlos y todos jugadores de Argentinos Juniors, compartieron cancha en Primera División. Fue ante Boca, equipo en el que su papá, el Colorado, jugó entre los años 1992 y 1996. El mismo equipo que, ahora, quiere hacerse con uno de ellos.

El mayor de los tres hermanos es Francis, de 22 años, que juega como volante central. Kevin (20), el del medio, se desempeña como lateral derecho. Pero al que quiere Nicolás Burdisso es Alexis (19), mediapunta o enganche, titular aquella noche en La Paternal y quien, además, fue el encargado de abrir el marcador ante el Xeneize a los 9' de la primera parte: apareció el el medio del área y definió ante Rossi tras el centro de Cabrera.

"Están hablando entre los dirigentes porque Boca lo quiere llevar, pero Argentinos no lo quiere soltar. Nosotros le aconsejamos que no hable con los medios para que no se exponga. Ojalá que la transferencia se haga", dijo su papá en La Red.

No es la primera vez que los hermanos Mac Allister, que continúan el legado en Argentinos de su papá Carlos Javier, quien hoy es Secretario de Deportes de la Nación, y su tío Patricio, juegan juntos: ya les había tocado hacerlo ante San Lorenzo por la Superliga.