Los futbolistas de la Liga chilena que han sido golpeados por el Coronavirus

Johnny Herrera, ídolo de la U, lamentó el deceso de su madre y esta jornada confirmaron que el padre de Walter Montillo falleció a causa del Covid-19.

La pandemia del coronavirus golpea fuertemente a todos y el fútbol no es la excepción. Hace menos de una semana, una triste noticia enlutó al arquero de y excapitán de Universidad de , Johnny Herrera.

Y es que su madre, Gladys Muñoz, falleció en la Clínica Alemana de Temuco después de ser hospitalizada el sábado 28. Y el informe entregado por el Minsal de la Araucanía indicó que la mujer, de 79 años, murió a causa de Covid-19 que le terminó generando una afección pulmonar. De este modo, la madre del portero forma parte de las 7 víctimas fatales que registra esta zona a causa del brote y que elevó a 413 el número de contagiados con la infección.

“El lunes me confirmaron que tenía Covid-19. No sabemos cómo se contagió. Había estado viajando los últimos meses a Villarrica, Pucón, Temuco, quizá ahí se infectó”, relató el propio golero histórico e ídolo azul.

Asimismo, relató el triste viaje desde Viña del Mar a la Novena Región para darle el último adiós. "El viaje se me hizo eterno a Temuco desde Viña del Mar...Antes de salir de mi departamento, el doctor me dijo que eran escasas las posibilidades que pudiera sobrevivir. Se me vino el cielo encima. Trataba de mantener la calma durante el viaje, pero mi gran temor era no poder despedirme", añadió.

Y, esta jornada, desde confirmaron que el padre de Walter Montillo falleció producto de una neumonía provocada por el contagio. Así lo explicó el director del Instituto Médico Brandsen, de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Navarro, a cargo del lugar del deceso del Walter Óscar Montillo a la edad de 60 años.

"El paciente tenía patologías previas: obesidad mórbida y diabetes. Falleció este martes por una neumonía y dio positivo por Covid-19", apuntó el profesional en el Diario Clarín. "El paciente ingresó el día 31 con fiebre. Luego pasó a terapia intensiva. El hisopado se realizó el jueves 2. Era posible Covid-19, pero recién hoy (miércoles) se confirmaron los resultados", agregó Navarro en una conferencia de prensa conjunta con el intendente Daniel Cappelletti y el secretario de Salud del municipio, Pablo Costella.

Sobre las causas del contagio, la autoridad indicó que “el señor trabajaba en el Ministerio de Justicia y ahí no había ningún caso. Se habría contagiado en la Ciudad de Buenos Aires”. Ante la situación, la madre del futbolista permanece "aislada y asintomática por ahora".

Cabe recordar que Montillo utilizó sus redes sociales para dedicar una emotiva despedida a su padre: