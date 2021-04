Los enemigos públicos de la Superliga

Klopp, Figo, Herrera, Ozil, pero también Salinas o Víctor Muñoz.Son algunas de las voces que se han manifestado, a lo largo de esta jornada, sobre la Superliga. Y no todos lo ha hecho para posicionarse en contra.

Jurgen Klopp

El entrenador del Liverpool ha sido claro: "Espero que la Superliga Europea nunca suceda. Para mí, la Superliga es la Champions, en la que no juegas siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente a Real Madrid diez años seguidos? ¿Quién quiere eso?"

Luís Figo

Exjugador de Sporting de Lisboa, Barcelona y Madrid "este movimiento codicioso e insensible significaría un desastre".

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community... (1/2)