Los contratos del caso 'Barçagate', un proceso único en el club

El ex jefe del área de Marca del FC Barcelona durante la etapa de Josep Maria Bartomeu en la presidencia, Guillem Graell, explicó ante la jueza que, en su período en el club, nunca antes se había producido en el departamento una contratación similar a la que se firmó a finales de 2017 con las sociedades del conglomerado Nicestream, el grupo empresarial que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

Graell fue el promotor de los primeros contratos (2017-2018), pero el ex jefe de Marca quiso dejar claro que lo fue porque Jaume Masferrer, mano derecha de Bartomeu, no lo podía ser debido a que era asesor externo del presidente y no un empleado formal del club. Ni podía firmar, ni podía aparecer como promotor de ningun acuerdo comercial hasta que fue contratado en plantilla a finales de 2018. El experto en marketing explicó que, en sus cinco años en el Barça, la contratación del grupo Nicestream fue la única que no se produjo mediante los conductos formales ni de una forma similar al resto de contrataciones. El ex director de Marca del club declaró ante la jueza Alejandra Gil que dicha operación le vino impuesta desde el área de presidencia, que no se produjo ningún estudio comparativo con otras empresas y que, además, no pasó por los protocolos internos habituales, según explicaron a Goal fuentes jurídicas.

El ex alto ejecutivo del Barça dijo que Nicestream disponía de buena tecnología para practicar el monitoreo de redes sociales, precisamente el objeto firmado en el contrato, pero que en ningún caso se acordó difamar a nadie. Cuando Graell se dio cuenta de que existían también unos perfiles en redes sociales creados por dicha compañía, su reacción fue quejarse de que aquello no formaba parte del contrato y pedir que no se pagaran. Preguntado por los motivos que le llevaron a no proponer alternativas a Nicestream, el ex empleado insistió en que la orden llegó directamente del área de presidencia y que no se podía discutir.

Contrato en la Masia

Xavi Martin fue nombrado director de la Masia en 2019. Cuando el caso 'Barçagate' explotó en SER Catalunya, lo primero que hizo Martin fue buscar si en su área existían contratos vinculados con el escándalo. Encontró varios, firmados con la empresa Tantra Soft de Argentina. Ni sabía de su existencia, ni conocía qué servicios prestaban a la Masia. En seguida, pidió explicaciones al directivo responsable del fútbol formativo, Xavier Vilajoana, que no supo de qué le hablaba. Así mismo lo declaró ante la jueza este lunes, a la que explicó -muy molesto- que ni el entonces CEO del club, Òscar Grau, ni el mismo Josep Maria Bartomeu, le quisieron aclarar nada. En las temporadas 2017-18 y 2018-19, las dos primeras con los servicios del conglomerado Nicestream en funcionamiento, el director de la Masia era el exportero del equipo de hockey patines, Carles Folguera.

Los perfiles en redes existían

Ya lo han reconocido varios trabajadores y ex empleados del conglomerado Nicestream en varias declaraciones ante los Mossos d'Esquadra y ante la jueza Alejandra Gil, pero este lunes un nuevo trabajador del grupo admitió haber alimentado varios de los perfiles investigados desde los que se difundían mensajes positivos sobre la junta de Josep Maria Bartomeu y negativos contra varios miembros del entorno del club. El empleado A.A. expresó que dichos trabajos de llevaron a cabo y que, concretamente, el perfil individual dedicado a Jaume Roures estaba destinado a publicar mensajes sarcásticos sobre el empresario y fundador del grupo audiovisual Mediapro.