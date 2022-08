Los cambios arbitrales para esta Liga: más descuento y menos penaltis por manos

El Comité Técnico de árbitro de la RFEF anunció algunas nuevas medidas a partir de esta temporada 2022/23 que está muy cerca de comenzar. Mediante el presidente del organismo arbitral, Luis Medina Cantalejo, los cambios fueron anunciados en un acto que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las novedades se basarán en algunos aspectos que no estaban muy claros la temporada pasada, y que llevaron a polémicas en más de un partido. Una de las principales fue el tiempo de descuento que se añadía a final de los partidos, más que otros años tratando de penalizar las constantes pérdidas de tiempo, reincidiendo el estamento arbitral que seguirán con esta tendencia. "Esta temporada podremos llegar hasta los 15 minutos de tiempo añadido", avisó el propio Medina Cantalejo en un acto en el que también estuvieron presentes Clos Gómez y Undiano Mallenco.

Otra de las cosas que pueden cambiar será el número de penaltis, habiendo habido la pasada campaña muchos dudosos por situaciones complicadas o posiblemente involuntarias, antes las que los árbitros tratarán de "intentar por todos los medios que se reduzca el número de penaltis por esas manos 'grises' que provocan desaliento y no convencen".

Además de ello, el Comité Técnico de Árbitros hizo hincapié a que no serán sancionadas las manos que no intervengan en el desarrollo normal de las jugadas para tratar de que no haya tantos parones, al igual que la reinterpretación del fuera de juego en jugadas en las que el balón toca en un defensa y se habilitaba al delantero pese a que este estuviera en posición adelantada.

Por último, el CTA intentó calmar a los aficionados en cuanto al trato que reciben los propios colegiados y el estamento arbitral: "No se puede trabajar cuando la figura del presidente de la RFEF está siempre en liza. Pedimos respeto".