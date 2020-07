Increíble: El Birminghan retira el número de Jude tras venderlo al Dortmund y sus aficionados se enfadan

El cuadro inglés retira el dorsal del jugador del Dortmund y sus aficionados estallan en redes sociales

Jude Bellingham se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en los últimos tiempos. El ya ex futbolista del es nuevo futbolista del , que ha hecho una fuerte inversión por el joven jugador, de 17 años.

Ahora, el club británico ha desatado la indignación y el enfado de su afición. El Birmingham tomó la decisión recientemente de retirar el número de Bellingham, que solo ha disputado 41 partidos con el primer equipo.

El número 22, según anunció el cuadro de St' Andrews, no lo volverá a portar ningún jugador tras la marcha del jugador, y eso ha generado una fuerte indignación en las redes sociales.

