Los 20 minutos mágicos de Luuk

Luuk de Jong terminará su relación con el Barcelona, si nada cambia, el próximo 30 de junio. El delantero neerlandés llegó al club azulgrana en verano cedido por el Sevilla, con una opción de compra de la que no se especificó un precio. A día de hoy, y según explicó "RAC1", el Barça no ha hecho ningún movimiento para conocer la cifra por la que el Sevilla estaría dispuesto a desprenderse de Luuk. En principio, no se quedará en el Camp Nou, donde durante los últimos meses se ha convertido en un futbolista puntualmente decisivo. Lo cierto es que De Jong parece un jugador distinto al que aterrizó en Barcelona en el último minuto del mercado de fichajes de agosto. Un goleador que, ahora sí, marca goles. Y los anota para que su equipo sume puntos importantes.

Con Ronald Koeman, Luuk de Jong disputó nueve partidos y marcó solamente un gol, el segundo de un 3-0 ante el Levante en el Camp Nou. Su imagen, por rendimiento y eficiencia goleadora, cayó en picado. Los aficionados, incluso, se reían de él por no saberse situar correctamente en el área y por fallar goles relativamente sencillos, tanto con el pie como con la cabeza. La frase que pronunció Koeman cuando el Barça consiguió su cesión no le hizo ningún bien: "En los centros, Luuk de Jong es mucho más peligroso que Neymar". Durante la etapa del técnico holandés, ese peligro no se vio por ningún lado.

Pero realmente Luuk es un rematador prolífico en los balones por arriba. Desde la llegada de Xavi, De Jong ha mejorado sus prestaciones de una manera abrumadora y se ha convertido en un futbolista decisivo, sobre todo en momentos en los que el Barça necesita un gol urgente y nuevas maneras de atacar tras intentarlo con su habitual juego de control y posición. Con el técnico de Terrassa, el delantero neerlandés ha disputado 14 partidos -cinco de ellos como titular- y ha marcado seis goles, cuatro de ellos decisivos. En cuatro ocasiones, Luuk de Jong le ha dado puntos al Barça. Y han sido todas desde enero, desde que el Barcelona cambió por completo sus actuaciones sobre el césped. Pese a jugar pocos minutos, el rendimiento del neerlandés es de diez.

"Luuk es un profesional brutal. Es un ejemplo para todos", reitera Xavi cada vez que la prensa le pregunta. De Jong le ha dado ocho puntos al Barça desde que empezó el 2022. Marcó en Mallorca (0-1), marcó en Granada (1-1), marcó en el descuento en Cornellà (2-2) y volvió a marcar en el tiempo añadido en el Ciutat de Valencia este pasado domingo para darle la victoria al Barça (2-3). También anotó ante el Athletic Club y en la Supercopa de Arabia ante el Real Madrid. Son datos indiscutibles, como lo es la cifra goleadora de Luuk de Jong en sus últimos 20 minutos vistiendo la camiseta azulgrana: tres goles para hacer dudar de la idoneidad de tener a un perfil como el suyo en una plantilla cuyos delanteros son totalmente diferentes.